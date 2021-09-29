https://ria.ru/20210929/infarkt-1752248022.html
Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте
Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте - РИА Новости, 29.09.2021
Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности приема нитроглицерина при инфаркте. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T06:16
2021-09-29T06:16
2021-09-29T10:40
общество
здоровье
инфаркты
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности приема нитроглицерина при инфаркте.По его словам, из средств, разжижающих кровь, после приступа больному можно дать лишь аспирин.Кроме того, он посоветовал сразу же вызвать скорую помощь.А пока скорая едет, человека следует посадить или положить в удобное положение, заключил он.
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общество, здоровье, инфаркты, россия, александр мясников (врач)
06:16 29.09.2021 (обновлено: 10:40 29.09.2021)
Мясников назвал смертельную ошибку при инфаркте
Доктор Мясников: нитроглицерин при инфаркте может убить человека из-за падения давления