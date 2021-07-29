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В России создали систему оценки эффективности приема лекарств для сердца
В России создали систему оценки эффективности приема лекарств для сердца - РИА Новости, 29.07.2021
В России создали систему оценки эффективности приема лекарств для сердца
Персонализированный подход к лекарственной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний предложили ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:00
2021-07-29T09:00
2021-07-29T11:12
наука
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медицина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Персонализированный подход к лекарственной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний предложили ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ). По словам авторов, разработанный ими метод позволит поднять эффективность лечения и определить, не пропускает ли пациент прием препаратов. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти и потери трудоспособности не только среди населения России, но и во всем мире, согласно данным ВОЗ.Важное направление борьбы с болезнями этого типа — профилактика, препятствующая образованию тромбов. Избежать формирования "заторов" в сосудах помогает, в частности, длительный курс аспирина, сообщили ученые БФУ. Однако, по их словам, из-за несоблюдения пациентами режима приема препарата реальная клиническая эффективность такого лечения оказывается недостаточной.Специалисты БФУ предложили способ мониторинга приема лекарств путем анализа крови или мочи с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Этот метод помогает быстро найти в организме продукты переработки тех или иных соединений, в том числе – аспирина.Данные ЯМР-спектроскопии можно использовать не только для контроля качества терапии, но и для определения индивидуальных особенностей метаболизма лекарственных препаратов. Метод не требует сложной подготовки проб и в будущем может стать основой автоматической системы мониторинга приема лекарств, отметили ученые БФУ.В дальнейшем авторы намерены исследовать особенности метаболизма у пациентов в острой фазе инфаркта миокарда, а также применить метод ЯМР-спектроскопии для точного определения метаболитов различных лекарств и создания новых подходов к персонализированной терапии.
https://ria.ru/20210513/tpu-1730620883.html
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россия, университетская наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет, калининград, медицина
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Персонализированный подход к лекарственной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний предложили ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ). По словам авторов, разработанный ими метод позволит поднять эффективность лечения и определить, не пропускает ли пациент прием препаратов. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE
.
Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смерти и потери трудоспособности не только среди населения России, но и во всем мире, согласно данным ВОЗ
.
Важное направление борьбы с болезнями этого типа — профилактика, препятствующая образованию тромбов. Избежать формирования "заторов" в сосудах помогает, в частности, длительный курс аспирина, сообщили ученые БФУ. Однако, по их словам, из-за несоблюдения пациентами режима приема препарата реальная клиническая эффективность такого лечения оказывается недостаточной.
Специалисты БФУ предложили способ мониторинга приема лекарств путем анализа крови или мочи с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Этот метод помогает быстро найти в организме продукты переработки тех или иных соединений, в том числе – аспирина.
"Мы первыми определили метаболиты аспирина после приема терапевтических доз в 100 мг и отследили динамику их выделения. Нашим методом можно проверять регулярность и эффективность приема аспирина или других препаратов пациентами с патологиями сердечно-сосудистой системы", – рассказал директор Центра клинических исследований БФУ им. И. Канта, профессор Владимир Рафальский.
Данные ЯМР-спектроскопии можно использовать не только для контроля качества терапии, но и для определения индивидуальных особенностей метаболизма лекарственных препаратов. Метод не требует сложной подготовки проб и в будущем может стать основой автоматической системы мониторинга приема лекарств, отметили ученые БФУ.
В дальнейшем авторы намерены исследовать особенности метаболизма у пациентов в острой фазе инфаркта миокарда, а также применить метод ЯМР-спектроскопии для точного определения метаболитов различных лекарств и создания новых подходов к персонализированной терапии.