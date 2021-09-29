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Стэнли Туччи сыграет продюсера Уитни Хьюстон
Стэнли Туччи сыграет продюсера Уитни Хьюстон - РИА Новости, 29.09.2021
Стэнли Туччи сыграет продюсера Уитни Хьюстон
Стэнли Туччи сыграет Клайва Дэвиса, продюсера Уитни Хьюстон, в биографическом художественном фильме о певице "I wanna dance with somebody" ("Я хочу потанцевать... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T02:44
2021-09-29T02:44
2021-09-29T02:44
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Стэнли Туччи сыграет Клайва Дэвиса, продюсера Уитни Хьюстон, в биографическом художественном фильме о певице "I wanna dance with somebody" ("Я хочу потанцевать с кем-нибудь"), сообщает Deadline. Дэвис обладал едва ли не уникальной способностью — он мог разглядеть звезду еще до того, как она вспыхнула на сцене. Чутье на таланты и привело его когда-то к Уитни Хьюстон. Он помог одаренной певице построить карьеру в шоу-бизнесе. Стэнли Туччи — лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" и номинант на "Оскар". Он известен по ролям в лентах "Дьявол носит Prada", "Голодные игры", "Красавица и чудовище", "Заговор", "Детектив Монк" и многих других. Образ легендарной исполнительницы в байопике воплотит Наоми Аки. Режиссер ленты — Кейси Леммонс. Мировая премьера картины запланирована на 23 декабря 2022 года.
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уитни хьюстон, новости культуры, кино и сериалы
Стэнли Туччи сыграет продюсера Уитни Хьюстон
Стэнли Туччи сыграет Клайва Дэвиса, продюсера Уитни Хьюстон, в байопике о певице