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Стэнли Туччи сыграет продюсера Уитни Хьюстон

Стэнли Туччи сыграет продюсера Уитни Хьюстон - РИА Новости, 29.09.2021

Стэнли Туччи сыграет продюсера Уитни Хьюстон

Стэнли Туччи сыграет Клайва Дэвиса, продюсера Уитни Хьюстон, в биографическом художественном фильме о певице "I wanna dance with somebody" ("Я хочу потанцевать... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T02:44

2021-09-29T02:44

2021-09-29T02:44

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уитни хьюстон

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Стэнли Туччи сыграет Клайва Дэвиса, продюсера Уитни Хьюстон, в биографическом художественном фильме о певице "I wanna dance with somebody" ("Я хочу потанцевать с кем-нибудь"), сообщает Deadline. Дэвис обладал едва ли не уникальной способностью — он мог разглядеть звезду еще до того, как она вспыхнула на сцене. Чутье на таланты и привело его когда-то к Уитни Хьюстон. Он помог одаренной певице построить карьеру в шоу-бизнесе. Стэнли Туччи — лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" и номинант на "Оскар". Он известен по ролям в лентах "Дьявол носит Prada", "Голодные игры", "Красавица и чудовище", "Заговор", "Детектив Монк" и многих других. Образ легендарной исполнительницы в байопике воплотит Наоми Аки. Режиссер ленты — Кейси Леммонс. Мировая премьера картины запланирована на 23 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20210918/bodyguard-1750283064.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уитни хьюстон, новости культуры, кино и сериалы