Создатели фильма о Уитни Хьюстон нашли актрису на главную роль

2020-12-16T13:39

культура

музыка

кино и сериалы

новости культуры

уитни хьюстон

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. В байопике про Уитни Хьюстон режиссера Стеллы Мегги главную роль сыграет начинающая актриса Наоми Аки, сообщает THR.Наследники легендарный певицы и музыкальный продюсер Клайв Дэвис поддерживают проект под названием "I wanna dance with somebody" ("Я хочу с кем-нибудь потанцевать").Сценарий картины режиссер Стелла Мегги написала вместе с автором "Богемской рапсодии" Энтони МакКартеном. "Мы почти весь год искали актрису, которая смогла бы сыграть Уитни Хьюстон. Наоми Аки очень нам понравилась. Меня удивила ее способность передавать состояние Хьюстон на сцене и одновременно показывать ее внутреннюю жизнь", — рассказала Мегги. Аки играла Джанну в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019).Уитни Хьюстон — одна из самых именитых певиц всех времен, на ее счету шесть премий "Грэмми" и более 200 миллионов проданных копий таких хитов как "Saving all my love for you," "How will I know" and "I wanna dance with somebody."В кино она впервые сыграла в фильме "Телохранитель" (1992). Умерла Хьюстон в 2012 году в возрасте 48 лет. Премьера байопика запланирована на конец ноября 2022 года.

