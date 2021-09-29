https://ria.ru/20210929/golosovanie-1752274263.html

КПРФ подала 31 иск по итогам онлайн-голосования в Москве

КПРФ подала 31 иск по итогам онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 29.09.2021

КПРФ подала 31 иск по итогам онлайн-голосования в Москве

КПРФ подала в Пресненский суд Москвы 31 иск, в которых оспаривает итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве на выборах в Госдуму. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:30

2021-09-29T11:30

2021-09-29T11:30

выборы в государственную думу

политика

москва

владимир путин

алексей венедиктов (журналист)

анатолий вассерман

госдума рф

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. КПРФ подала в Пресненский суд Москвы 31 иск, в которых оспаривает итоги дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве на выборах в Госдуму."Мы подали иски в суд - 31 иск. Выборы были недостоверные, и мы требуем их отмены", - заявил журналистам Николай Волков - один из кандидатов, подававших иски.Иски планировалось подать раньше, отсрочку партия объяснила действиями полиции, сотрудники которой пришли накануне к юристам партии в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.В понедельник Пресненский суд Москвы получил первый иск, поданный проигравшим кандидатом от КПРФ Михаилом Лобановым по участку, где он соперничал с ведущим телеканала "Россия 1" Евгением Поповым. Во вторник был подан второй иск - член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов подал в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в Госдуму в 205-м Преображенском округе Москвы, где победил телеведущий Анатолий Вассерман.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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политика, москва, владимир путин, алексей венедиктов (журналист), анатолий вассерман, госдума рф, кпрф, россия