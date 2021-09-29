https://ria.ru/20210929/golodovka-1752378499.html

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку из-за отсутствия свиданий с женой

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку из-за отсутствия свиданий с женой - РИА Новости, 29.09.2021

Экс-сенатор Арашуков объявил голодовку из-за отсутствия свиданий с женой

Бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку из-за отсутствия свидания с супругой, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:41

2021-09-29T18:41

2021-09-29T18:41

происшествия

москва

генеральная прокуратура рф

совет федерации рф

рауф арашуков

рауль арашуков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку из-за отсутствия свидания с супругой, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Рауф Арашуков объявил голодовку. Ещё на предварительном следствии (около года назад) он обращался к следователю с просьбой разрешить свидания с супругой, тот дал свое разрешение, однако руководитель СИЗО до настоящего времени не реализовал встречу", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что сухую голодовку Арашуков начал в понедельник, заявив, что если его требования не будут выполнены до среды, то есть до сегодняшнего дня, то он перестанет принимать воду. В среду бывшему сенатору привезли передачки с продуктами, однако в СИЗО их отказались принять из-за его голодовки.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Речь идёт об автомобилях, которые фактически принадлежали Арашуковым, но были оформлены на третьих лиц или организации. Среди них есть Porsche, Mercedes, Lexus, Toyota.Кроме того, в июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущество Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиарда рублей.Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.

https://ria.ru/20210722/sud-1742349765.html

https://ria.ru/20210414/arashukovy-1728284395.html

https://ria.ru/20200930/zrenie-1577981542.html

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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, рауф арашуков, рауль арашуков