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Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового руководства Германии
Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового руководства Германии - РИА Новости, 29.09.2021
Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового руководства Германии
В Москве рассчитывают, что новое руководство Германии найдет подход для выстраивания курса на развитие взаимовыгодных контактов с Россией, заявила спикер Совета РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:45
2021-09-29T12:45
в мире
европа
германия
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что новое руководство Германии найдет подход для выстраивания курса на развитие взаимовыгодных контактов с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень хочется надеяться, что обновленный Берлин проявит здравомыслие и сумеет найти подход к выстраиванию курса на развитие &lt;…&gt; объективно необходимого сотрудничества между нашими странами с учетом, конечно же, того, что Россия по факту является большой, неотъемлемой и очень важной частью Европы", — сказала она РИА Новости.При этом спикер отметила, что пока рано и сложно прогнозировать, как в ближайшее время будет формироваться политический ландшафт Германии после объявления итогов выборов, как он будет влиять на политику Европы, на отношения с Россией. "Необходимо время, чтобы появилась возможность давать какие-либо оценки", — подчеркнула Матвиенко.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Теперь партии начнут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы: 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, но получили три прямых мандата. При этом из-за особенностей немецкого избирательного законодательства они получат фракцию, соответствующую 4,9 процента мест в бундестаге: всего 39 депутатов.
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Валентина Матвиенко об Ангеле Меркель. Интервью РИА Новости
Благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель отношения России и Германии позволяют нашим странам по-прежнему обсуждать любые вопросы, что не со всеми партнёрами теперь возможно, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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60
в мире, европа, германия, валентина матвиенко, россия
10:45 29.09.2021 (обновлено: 12:45 29.09.2021)
 
Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового руководства Германии

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия надеется, что Германия выстроит курс на сотрудничество

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что новое руководство Германии найдет подход для выстраивания курса на развитие взаимовыгодных контактов с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Очень хочется надеяться, что обновленный Берлин проявит здравомыслие и сумеет найти подход к выстраиванию курса на развитие <…> объективно необходимого сотрудничества между нашими странами с учетом, конечно же, того, что Россия по факту является большой, неотъемлемой и очень важной частью Европы", — сказала она РИА Новости.
Плакат с фотографией кандидата в канцлеры Германии Олафа Шольца в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
Вчера, 08:00
"Катастрофа" для партии Меркель. Германия преподнесла сюрприз
При этом спикер отметила, что пока рано и сложно прогнозировать, как в ближайшее время будет формироваться политический ландшафт Германии после объявления итогов выборов, как он будет влиять на политику Европы, на отношения с Россией.
"Необходимо время, чтобы появилась возможность давать какие-либо оценки", — подчеркнула Матвиенко.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Теперь партии начнут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы: 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, но получили три прямых мандата. При этом из-за особенностей немецкого избирательного законодательства они получат фракцию, соответствующую 4,9 процента мест в бундестаге: всего 39 депутатов.
Игра на поражение: итоги выборов в бундестаг
© AP Photo / Lisa Leutner

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

Реакция сторонников Социал-демократической партии после выборов в парламент Германии
1 из 14

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

© AP Photo / Lisa Leutner
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выступает в штаб-квартире партии в Берлине после выборов в Бундестаг
2 из 14

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии
3 из 14

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Michaela Rehle

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

Мужчина в традиционном баварском костюме голосует на выборах в Бенедиктбойерн, Германия
4 из 14

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

© REUTERS / Michaela Rehle
© AP Photo / Martin Meissner

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

Канцлеру Ангеле Меркель преподносят традиционные имбирные пряники с надписью в преддверии всеобщих выборов в Германии в Аахене, Германия
5 из 14

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Arnd Wiegmann

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

Женщина в традиционном костюме голосует в Шварцвальде, Германия
6 из 14

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© AP Photo / Michael Probst

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

Люди выстраиваются в очередь перед избирательным участком в районе Моабит в Берлине, Германия
7 из 14

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и главный кандидат в канцлера Армин Лашет и его жена Сюзанна Лашет голосуют на всеобщих выборах в Ахене, Германия
8 из 14

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge
© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

Теледебаты после всеобщих выборов в Берлине, Германия
9 из 14

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow
© REUTERS / Christian Mang

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

Председатель партии зеленых, главный кандидат Анналена Баербок и со-лидер Роберт Хабек
10 из 14

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

© REUTERS / Christian Mang
© REUTERS / Christian Mang

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

Сторонники партии Зеленых после объявления результатов первого голосования на всеобщих выборах в Берлине, Германия
11 из 14

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

© REUTERS / Christian Mang
© AP Photo / Markus Schreiber

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

Женщина голосует на избирательном участке в Берлине, Германия
12 из 14

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Michaela Rehle

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

Разбор избирательных бюллетеней во время всеобщих выборов в Германии в Мюнхене, Германия
13 из 14

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

© REUTERS / Michaela Rehle
© AFP 2021 / John Macdougall

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

Сторонники и члены Христианско-демократического союза (ХДС) смотрят на результаты голосования в штаб-квартире Христианско-демократического союза в Берлине
14 из 14

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

© AFP 2021 / John Macdougall
1 из 14

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

© AP Photo / Lisa Leutner
2 из 14

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
3 из 14

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
4 из 14

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

© REUTERS / Michaela Rehle
5 из 14

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

© AP Photo / Martin Meissner
6 из 14

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
7 из 14

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

© AP Photo / Michael Probst
8 из 14

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge
9 из 14

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow
10 из 14

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

© REUTERS / Christian Mang
11 из 14

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

© REUTERS / Christian Mang
12 из 14

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

© AP Photo / Markus Schreiber
13 из 14

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

© REUTERS / Michaela Rehle
14 из 14

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

© AFP 2021 / John Macdougall
 
В миреЕвропаГерманияВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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