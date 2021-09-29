Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового руководства Германии

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия надеется, что Германия выстроит курс на сотрудничество
После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.
После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.
Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.
Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.
Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).
Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).
По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.
По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.
"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.
"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.
Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.
Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.
Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.
Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.
Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.
Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.
Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).
Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).
Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.
Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.
В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.
В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.
После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.
Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.
Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).
По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.
"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.
Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.
Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.
Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.
Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).
Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.
В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.