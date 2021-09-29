https://ria.ru/20210929/germaniya-1752265799.html

Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового руководства Германии

Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового руководства Германии - РИА Новости, 29.09.2021

Матвиенко рассказала об ожиданиях от нового руководства Германии

В Москве рассчитывают, что новое руководство Германии найдет подход для выстраивания курса на развитие взаимовыгодных контактов с Россией, заявила спикер Совета РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:45

2021-09-29T10:45

2021-09-29T12:45

в мире

европа

германия

валентина матвиенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752286979_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4de726bc434a56fc037779f546a982e6.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Москве рассчитывают, что новое руководство Германии найдет подход для выстраивания курса на развитие взаимовыгодных контактов с Россией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Очень хочется надеяться, что обновленный Берлин проявит здравомыслие и сумеет найти подход к выстраиванию курса на развитие <…> объективно необходимого сотрудничества между нашими странами с учетом, конечно же, того, что Россия по факту является большой, неотъемлемой и очень важной частью Европы", — сказала она РИА Новости.При этом спикер отметила, что пока рано и сложно прогнозировать, как в ближайшее время будет формироваться политический ландшафт Германии после объявления итогов выборов, как он будет влиять на политику Европы, на отношения с Россией. "Необходимо время, чтобы появилась возможность давать какие-либо оценки", — подчеркнула Матвиенко.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Теперь партии начнут переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы: 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" не смогли преодолеть пятипроцентный барьер, но получили три прямых мандата. При этом из-за особенностей немецкого избирательного законодательства они получат фракцию, соответствующую 4,9 процента мест в бундестаге: всего 39 депутатов.

https://ria.ru/20210928/germanelections-1752058241.html

европа

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валентина Матвиенко об Ангеле Меркель. Интервью РИА Новости Благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель отношения России и Германии позволяют нашим странам по-прежнему обсуждать любые вопросы, что не со всеми партнёрами теперь возможно, заявила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 2021-09-29T10:45 true PT5M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, германия, валентина матвиенко, россия