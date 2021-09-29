Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210929/gaz-1752276903.html
Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась
Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась - РИА Новости, 29.09.2021
Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась
Транспортировка газа по "Силе Сибири" после завершения плановых технических работ возобновлена, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:43
2021-09-29T12:05
газпром
сила сибири (газопровод)
россия
экономика
природный газ
китай
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752027346_0:42:2900:1673_1920x0_80_0_0_2729e140d3a95e2674d7198a215b3c7c.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Транспортировка газа по "Силе Сибири" после завершения плановых технических работ возобновлена, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома"."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.Работы на "Силе Сибири" проходили с 22 по 29 сентября.Ранее отмечалось, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году. По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" - крупнейшая - протяженностью около трех тысяч километров - система транспортировки газа на востоке России. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Газопровод был запущен в декабре 2019 года.Сейчас магистральный газопровод транспортирует газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения - Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gaz-1748185362.html
https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752019695.html
россия
китай
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752027346_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_946d2e53faf64677c92c3a2ae7032350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром, сила сибири (газопровод), россия, экономика, природный газ, китай, дальний восток
11:43 29.09.2021 (обновлено: 12:05 29.09.2021)
 
Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась

"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Транспортировка газа по "Силе Сибири" после завершения плановых технических работ возобновлена, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома".
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.
Компрессорная станция Атаманская газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 15:56В мире
"Газпром" заявил о рекордных поставках газа в Китай
Работы на "Силе Сибири" проходили с 22 по 29 сентября.
Ранее отмечалось, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году. По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" - крупнейшая - протяженностью около трех тысяч километров - система транспортировки газа на востоке России. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Газопровод был запущен в декабре 2019 года.
Сейчас магистральный газопровод транспортирует газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения - Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 15:24
"Газпром" подписал 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа
 
ГазпромСила Сибири (газопровод)РоссияЭкономикаПриродный газКитайДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики оценили безопасность энергопоставок в Германию
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
12:58Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству
12:58Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
12:54Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
12:50В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов
12:48Путин проведет совещание по космической отрасли
Лента новостейМолния