https://ria.ru/20210929/gaz-1752276903.html

Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась

Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась - РИА Новости, 29.09.2021

Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась

Транспортировка газа по "Силе Сибири" после завершения плановых технических работ возобновлена, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома". РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:43

2021-09-29T11:43

2021-09-29T12:05

газпром

сила сибири (газопровод)

россия

экономика

природный газ

китай

дальний восток

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Транспортировка газа по "Силе Сибири" после завершения плановых технических работ возобновлена, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома"."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.Работы на "Силе Сибири" проходили с 22 по 29 сентября.Ранее отмечалось, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году. По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" - крупнейшая - протяженностью около трех тысяч километров - система транспортировки газа на востоке России. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Газопровод был запущен в декабре 2019 года.Сейчас магистральный газопровод транспортирует газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения - Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gaz-1748185362.html

https://ria.ru/20210927/kontrakt-1752019695.html

россия

китай

дальний восток

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газпром, сила сибири (газопровод), россия, экономика, природный газ, китай, дальний восток