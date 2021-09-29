https://ria.ru/20210929/gaz-1752276903.html
Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась
Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась - РИА Новости, 29.09.2021
Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась
Транспортировка газа по "Силе Сибири" после завершения плановых технических работ возобновлена, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:43
2021-09-29T11:43
2021-09-29T12:05
газпром
сила сибири (газопровод)
россия
экономика
природный газ
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Транспортировка газа по "Силе Сибири" после завершения плановых технических работ возобновлена, сообщается в официальном Telegram-канале "Газпрома"."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - говорится в сообщении.Работы на "Силе Сибири" проходили с 22 по 29 сентября.Ранее отмечалось, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году. По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" - крупнейшая - протяженностью около трех тысяч километров - система транспортировки газа на востоке России. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Газопровод был запущен в декабре 2019 года.Сейчас магистральный газопровод транспортирует газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения - Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/gaz-1748185362.html
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газпром, сила сибири (газопровод), россия, экономика, природный газ, китай, дальний восток
11:43 29.09.2021 (обновлено: 12:05 29.09.2021)
Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась
"Газпром" возобновил транспортировку газа по "Силе Сибири" после профилактических работ