https://ria.ru/20210929/franchetti-1752255125.html

В МИД призвали Чехию освободить россиянина Франчетти

В МИД призвали Чехию освободить россиянина Франчетти - РИА Новости, 29.09.2021

В МИД призвали Чехию освободить россиянина Франчетти

Москва ожидает от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина Александра Франчетти, рассчитывает, что Прага не допустит политизации этого дела... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:24

2021-09-29T09:24

2021-09-29T13:09

в мире

прага

чехия

александр бастрыкин

россия

олег тяпкин

александр франчетти

задержание россиянина франчетти в чехии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749850182_0:164:498:444_1920x0_80_0_0_1ba019a9a463e46f7209d2d4707cb6fd.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва ожидает от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина Александра Франчетти, рассчитывает, что Прага не допустит политизации этого дела в угоду Киеву, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.История с задержанием Франчетти "не добавляет позитива в российско-чешские отношения, которые и без того стараниями Праги переживают сложные времена", указал дипломат."Разумеется, не можем не учитывать это в наших контактах. Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации дела Александра Франчетти в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками", — заявил Тяпкин.В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин России на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин Российской Федерации Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий Крымской весны, ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД России в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210928/franchetti-1752229197.html

https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html

прага

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, прага, чехия, александр бастрыкин, россия, олег тяпкин, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии