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В МИД призвали Чехию освободить россиянина Франчетти
В МИД призвали Чехию освободить россиянина Франчетти - РИА Новости, 29.09.2021
В МИД призвали Чехию освободить россиянина Франчетти
Москва ожидает от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина Александра Франчетти, рассчитывает, что Прага не допустит политизации этого дела... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:24
2021-09-29T13:09
в мире
прага
чехия
александр бастрыкин
россия
олег тяпкин
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва ожидает от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина Александра Франчетти, рассчитывает, что Прага не допустит политизации этого дела в угоду Киеву, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.История с задержанием Франчетти "не добавляет позитива в российско-чешские отношения, которые и без того стараниями Праги переживают сложные времена", указал дипломат."Разумеется, не можем не учитывать это в наших контактах. Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации дела Александра Франчетти в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками", — заявил Тяпкин.В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин России на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин Российской Федерации Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий Крымской весны, ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД России в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, прага, чехия, александр бастрыкин, россия, олег тяпкин, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
09:24 29.09.2021 (обновлено: 13:09 29.09.2021)
 
В МИД призвали Чехию освободить россиянина Франчетти

Директор департамента МИД Тяпкин призвал власти Чехии освободить россиянина Франчетти

© alexander dzalati/YouTubeАлександр Франчетти. Кадр видео
Александр Франчетти. Кадр видео
© alexander dzalati/YouTube
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Москва ожидает от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина Александра Франчетти, рассчитывает, что Прага не допустит политизации этого дела в угоду Киеву, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.
История с задержанием Франчетти "не добавляет позитива в российско-чешские отношения, которые и без того стараниями Праги переживают сложные времена", указал дипломат.
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"Разумеется, не можем не учитывать это в наших контактах. Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации дела Александра Франчетти в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина. Посольство России в Праге находится в плотном контакте с Александром Франчетти, его чешским адвокатом и родственниками", — заявил Тяпкин.
В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин России на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин Российской Федерации Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий Крымской весны, ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
МИД России в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреПрагаЧехияАлександр БастрыкинРоссияОлег ТяпкинАлександр ФранчеттиЗадержание россиянина Франчетти в Чехии
 
 
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