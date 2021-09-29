https://ria.ru/20210929/finansirovanie-1752247301.html

В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ

В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ - РИА Новости, 29.09.2021

В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ

В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T05:17

2021-09-29T05:17

2021-09-29T05:17

в мире

сша

германия

москва

алексей навальный

мария захарова

россия

олег тяпкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149457/10/1494571039_0:65:2975:1738_1920x0_80_0_0_0b93da890fd1c1406d12cdf7df7c1018.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов", что проекты Навального получали финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств в России: посольства нанимали на работу россиян и платили им, а эти россияне переводили деньги соответствующим структурам. Захарова отмечала, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ.По его словам, "Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер".

https://ria.ru/20210916/piskarev-1750348839.html

сша

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, германия, москва, алексей навальный, мария захарова, россия, олег тяпкин