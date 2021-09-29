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В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ - РИА Новости, 29.09.2021
В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T05:17
2021-09-29T05:17
в мире
сша
германия
москва
алексей навальный
мария захарова
россия
олег тяпкин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов", что проекты Навального получали финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств в России: посольства нанимали на работу россиян и платили им, а эти россияне переводили деньги соответствующим структурам. Захарова отмечала, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ.По его словам, "Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер".
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в мире, сша, германия, москва, алексей навальный, мария захарова, россия, олег тяпкин
05:17 29.09.2021
 
В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ

МИД России: в ФРГ не отрицают, что сотрудники посольства финансировали проекты Навального

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГерб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов", что проекты Навального получали финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств в России: посольства нанимали на работу россиян и платили им, а эти россияне переводили деньги соответствующим структурам. Захарова отмечала, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ.
"Этот вопрос поднимался и комментировался публично по официальным каналам. Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию "сверху" в рамках их служебной деятельности", - сказал дипломат.
По его словам, "Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер".
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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В миреСШАГерманияМоскваАлексей НавальныйМария ЗахароваРоссияОлег Тяпкин
 
 
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