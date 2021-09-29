В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
МИД России: в ФРГ не отрицают, что сотрудники посольства финансировали проекты Навального
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГерб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Германии не отрицают, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с Алексеем Навальным, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила со ссылкой на информацию портала "Комитет защиты национальных интересов", что проекты Навального получали финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств в России: посольства нанимали на работу россиян и платили им, а эти россияне переводили деньги соответствующим структурам. Захарова отмечала, что больше всего "донатов" шло через дипмиссии США и ФРГ.
"Этот вопрос поднимался и комментировался публично по официальным каналам. Показательно, что немецкие контрагенты не оспаривают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Алексеем Навальным, но отрицают при этом, что это делалось ими по указанию "сверху" в рамках их служебной деятельности", - сказал дипломат.
По его словам, "Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер".