https://ria.ru/20210929/erdogan-1752203238.html

"Все закончится большим сюрпризом". Зачем Эрдоган летит к Путину

"Все закончится большим сюрпризом". Зачем Эрдоган летит к Путину - РИА Новости, 29.09.2021

"Все закончится большим сюрпризом". Зачем Эрдоган летит к Путину

В Сочи на переговоры с Владимиром Путиным прилетает Реджеп Тайип Эрдоган. Предыдущая встреча состоялась полтора года назад. Сегодня российская сторона намерена... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T08:00

2021-09-29T08:00

2021-09-29T11:23

в мире

армения

реджеп тайип эрдоган

талибан

турция

владимир путин

ильхам алиев

сергей лавров

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Сочи на переговоры с Владимиром Путиным прилетает Реджеп Тайип Эрдоган. Предыдущая встреча состоялась полтора года назад. Сегодня российская сторона намерена обсудить ситуацию в Сирии, Афганистане и Закавказье, а также, безусловно, — экономическое партнерство. В Анкаре итоги саммита не берутся предсказать.Прежде всего Сирия Газета Milliyet нагнетает интригу: "После заявлений Эрдогана все с нетерпением ждут его общения с президентом Путиным. Не исключено, что это закончится большим сюрпризом".Турция собирается закупить у России еще одну партию зенитно-ракетных систем C-400, несмотря на угрозу санкций США. Турецкие СМИ не исключают, что, помимо этого, президент попросит у Путина истребители Су-35 или Су-57. Во время одного из визитов в Москву Эрдоган осматривал новейшую российскую разработку.Но основное внимание будет приковано к Сирии. Тут у России и Турции много взаимных претензий. В середине сентября погибли несколько турецких солдат. Протурецкая оппозиция обвиняет Дамаск и Москву в усилении бомбежек. Ситуация беспокоит и Кремль.По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, особую тревогу вызывает северо-западная провинция Идлиб, которую контролируют повстанцы и экстремисты. "В свое время ситуация была очень опасной, но российский и турецкий лидеры нашли в себе переговорные потенциалы, чтобы сесть и договориться", — напомнил он.Анкара направила в Идлиб дополнительный контингент. В интервью американскому телеканалу CBS Эрдоган заявил, что Турция строит на сирийской территории 100 тысяч кирпичных домов для беженцев. "А что при этом делают другие страны?" — это прозвучало как упрек Москве.Последний раз Эрдоган прилетал к Путину в марте 2020-го. Тогда договорились совместно патрулировать шоссе М4, связывающее Алеппо с Латакией. Сейчас — взаимные упреки в невыполнении сделки. "Мы соблюдаем принципы этого соглашения", — уверяет министр обороны Турции Хулуси Акар. Он подчеркнул, что военное обострение в Идлибе вызовет новый приток беженцев.Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечает, что Анкара, пообещавшая "бороться с террористами в Идлибской зоне деэскалации и отделять их от вооруженных группировок, сотрудничающих с турецкими военными", делает это слишком медленно.Ставки высокиПеред саммитом в Сочи стороны поднимали ставки. Путин принял у себя сирийского лидера Башара Асада. И раскритиковал присутствие в САР иностранных вооруженных сил, имея в виду турецкие и американские войска. А перед этим Москва добилась соглашения о примирении в южной сирийской провинции Дераа, предотвратив тем самым масштабное кровопролитие.Российская военная полиция теперь патрулирует Дераа-аль-Балад, над административными зданиями развеваются российские и сирийские флаги. Именно в этой провинции в 2011-м начался вооруженный конфликт, продолжающийся уже более десяти лет.На прошлой неделе Эрдоган посетил США. Возвращаясь домой, на борту самолета президент признался журналистам, что "его сотрудничество с американским коллегой Джозефом Байденом не заладилось с самого начала". "Он начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии. Мы не собираемся равнодушно смотреть на это", — подчеркнул турецкий лидер.Под террористами он подразумевает сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны". Турция считает их ответвлением запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.К тому же Эрдоган предупреждает, что Вашингтону "придется заплатить цену" за американское оружие, оставленное в Афганистане. Теперь оно находится у боевиков из движения "Талибан"*.В Сочи это, несомненно, обсудят. В повестке и Ливия, где 24 декабря должны пройти первые в истории государства президентские выборы. И чем ближе к этой дате, тем сильнее накаляется обстановка.Не обойдут вниманием и положение дел в Нагорном Карабахе. Год назад там началась война, продлившаяся полтора месяца. Лишь 10 ноября президенты России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее заявление, остановившее кровопролитие. В Агдамском районе заработал совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.Договариваться надо начатьСложностей много, однако до сих пор президентам России и Турции удавалось договариваться, указывает старший научный сотрудник Института мировой экономики Виктор Надеин-Раевский. "Хотя по многим региональным вопросам они чаще всего придерживаются диаметрально противоположных точек зрения", — добавляет тюрколог.Турецкое военное присутствие в Сирии, по его мнению, сейчас не основная проблема. "Но рано или поздно Турцию заставят уйти".Владимир Аватков, доцент Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова, уверен, что саммит важен для развития ситуации не только на Ближнем Востоке, но и на Южном Кавказе, Балканах и в Центральной Азии."У России и Турции немало общего: совместные крупные экономические проекты, договоренности по Сирии в сфере безопасности. Анкара давно должна была выполнить свои обязательства по Идлибской зоне деэскалации, но не сделала этого, а теперь министр обороны напрямую обвиняет Москву в нарушении", — отмечает политолог.У самого Эрдогана "серьезные надежды на встречу с Путиным". По его словам, переговоры пройдут тет-а-тет, делегации встречаться не будут. Президент Турции ожидает от России "других подходов" по Сирии. Каких именно, он не пояснил.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210925/idlib-1751668400.html

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, реджеп тайип эрдоган, талибан, турция, владимир путин, ильхам алиев, сергей лавров, россия