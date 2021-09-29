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В Пензе экипаж ДПС помог машине с больным ребенком проехать к врачам
В Пензе экипаж ДПС помог машине с больным ребенком проехать к врачам - РИА Новости, 29.09.2021
В Пензе экипаж ДПС помог машине с больным ребенком проехать к врачам
Экипаж ДПС в Пензе помог родителям больного ребенка объехать пробку и добраться до врачей, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T19:57
2021-09-29T20:08
хорошие новости
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пензенская область
пенза
россия
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САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. Экипаж ДПС в Пензе помог родителям больного ребенка объехать пробку и добраться до врачей, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.Инспекторы Олег Семенов и Ярослав Кротков ехали по федеральной трассе М-5 "Урал", когда им сзади начал сигналить фарами автомобиль Datsun. Водитель пояснил, что его сыну требуется срочная медицинская помощь и попросил полицейских сопроводить их до дома, куда уже вызвали бригаду скорой.Убедившись, что ребенку ничего не угрожает, сотрудники ГИБДД продолжили патрулирование.
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происшествия, пензенская область, пенза, россия
19:57 29.09.2021 (обновлено: 20:08 29.09.2021)
 
В Пензе экипаж ДПС помог машине с больным ребенком проехать к врачам

Сотрудники ГИБДД в Пензе помогли машине с больным ребенком через затор проехать к медикам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. Экипаж ДПС в Пензе помог родителям больного ребенка объехать пробку и добраться до врачей, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Инспекторы Олег Семенов и Ярослав Кротков ехали по федеральной трассе М-5 "Урал", когда им сзади начал сигналить фарами автомобиль Datsun. Водитель пояснил, что его сыну требуется срочная медицинская помощь и попросил полицейских сопроводить их до дома, куда уже вызвали бригаду скорой.

"Движение на данном участке дороги было затруднено, поэтому полицейские, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал патрульной автомашины, сопроводили транспорт с ребенком до указанного адреса, где прибывшие на место медицинские сотрудники оказали ему помощь", — пояснили в ведомстве.

Убедившись, что ребенку ничего не угрожает, сотрудники ГИБДД продолжили патрулирование.
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