https://ria.ru/20210929/dps-1752391368.html

В Пензе экипаж ДПС помог машине с больным ребенком проехать к врачам

В Пензе экипаж ДПС помог машине с больным ребенком проехать к врачам - РИА Новости, 29.09.2021

В Пензе экипаж ДПС помог машине с больным ребенком проехать к врачам

Экипаж ДПС в Пензе помог родителям больного ребенка объехать пробку и добраться до врачей, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T19:57

2021-09-29T19:57

2021-09-29T20:08

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САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. Экипаж ДПС в Пензе помог родителям больного ребенка объехать пробку и добраться до врачей, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.Инспекторы Олег Семенов и Ярослав Кротков ехали по федеральной трассе М-5 "Урал", когда им сзади начал сигналить фарами автомобиль Datsun. Водитель пояснил, что его сыну требуется срочная медицинская помощь и попросил полицейских сопроводить их до дома, куда уже вызвали бригаду скорой.Убедившись, что ребенку ничего не угрожает, сотрудники ГИБДД продолжили патрулирование.

https://ria.ru/20210830/rebenok-1747793159.html

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2021

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происшествия, пензенская область, пенза, россия