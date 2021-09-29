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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/deputaty-1752291690.html
ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу
ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу - РИА Новости, 29.09.2021
ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу
Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:44
2021-09-29T12:44
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
кпрф
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выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек."Зарегистрировать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек", - сказано в постановлении, принятом на заседании в среду.ЦИК постановил выдать им удостоверения об избрании.Как ранее пояснял РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, кандидаты, избранные депутатами Госдумы по одномандатному или федеральному округу, обязаны в течение пяти дней со дня получения извещения об этом от окружной или Центральной избирательной комиссии принять мандат или отказаться от него.Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.
https://ria.ru/20210929/narusheniya-1752286873.html
https://ria.ru/20210929/golosovanie-1752274263.html
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политика, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, россия, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
12:44 29.09.2021
 
ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу

ЦИК зарегистрировал 153 депутата Госдумы, избранных по федеральному округу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва
В Центральной избирательной комиссии РФ в Москве после подведения итогов голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек.
"Зарегистрировать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек", - сказано в постановлении, принятом на заседании в среду.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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ЦИК постановил выдать им удостоверения об избрании.
Как ранее пояснял РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, кандидаты, избранные депутатами Госдумы по одномандатному или федеральному округу, обязаны в течение пяти дней со дня получения извещения об этом от окружной или Центральной избирательной комиссии принять мандат или отказаться от него.
Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.
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