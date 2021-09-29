https://ria.ru/20210929/deputaty-1752291690.html

ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу

ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу - РИА Новости, 29.09.2021

ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному округу

Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:44

2021-09-29T12:44

2021-09-29T12:44

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России в среду зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек."Зарегистрировать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек", - сказано в постановлении, принятом на заседании в среду.ЦИК постановил выдать им удостоверения об избрании.Как ранее пояснял РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, кандидаты, избранные депутатами Госдумы по одномандатному или федеральному округу, обязаны в течение пяти дней со дня получения извещения об этом от окружной или Центральной избирательной комиссии принять мандат или отказаться от него.Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.

https://ria.ru/20210929/narusheniya-1752286873.html

https://ria.ru/20210929/golosovanie-1752274263.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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