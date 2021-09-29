https://ria.ru/20210929/chekhiya-1752256861.html

В МИД назвали условие для нормализации отношений с Чехией

В МИД назвали условие для нормализации отношений с Чехией - РИА Новости, 29.09.2021

В МИД назвали условие для нормализации отношений с Чехией

Взаимоприемлемое решение о судьбе памятника советскому маршалу Ивану Коневу является одним из условий восстановления конструктивного характера отношений между... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:38

2021-09-29T09:38

2021-09-29T10:02

в мире

чехия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

сергей лавров

милош земан

россия

олег тяпкин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Взаимоприемлемое решение о судьбе памятника советскому маршалу Ивану Коневу является одним из условий восстановления конструктивного характера отношений между Россией и Чехией, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.На сегодняшний день дальнейшая судьба памятника Коневу неясна, отметил он. Российская сторона прорабатывала различные варианты достойного размещения памятника, в том числе возможность его переноса на мемориал советским воинам на Ольшанском кладбище в Праге, пояснил Тяпкин. Были идеи его установки на территории посольства в Праге, как крайний вариант - вывоз монумента в Россию."Однако на данном этапе отношений с Чехией, серьезно деградировавших за последний год из-за череды недружественных действий чешской стороны, такая работа, к сожалению, не представляется возможной", - подчеркнул дипломат.Он добавил, что "политики приходят и уходят, а история и ее герои остаются". "Памятники же имеют свой глубокий и содержательный смысл в тех местах, где они были установлены. Исходя из этого, российская сторона, безусловно, продолжит добиваться сохранения и достойного размещения памятника И.С. Коневу в Праге. Взаимоприемлемое решение о его дальнейшей судьбе – одно из условий восстановления конструктивного характера отношений между Россией и Чехией", - заявил Тяпкин.В начале апреля 2020 года власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев в мае 1945 года. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник Коневу восстановленным на чешской или на русской земле. СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса памятника. Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника глупостью, которую совершили незначительные чешские политики.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210903/otnosheniya-1748445727.html

https://ria.ru/20210905/chekhiya-1748770668.html

https://ria.ru/20210823/otnosheniya-1746838134.html

чехия

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, москва, следственный комитет россии (ск рф), сергей лавров, милош земан, россия, олег тяпкин