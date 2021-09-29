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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210929/boykot-1752269283.html
Фракция КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание МГД
Фракция КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание МГД - РИА Новости, 29.09.2021
Фракция КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание МГД
Фракция КПРФ в МГД на первом после летнего перерыва заседании столичного парламента заявила о его бойкоте из-за непризнания итогов электронного голосования по... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:04
2021-09-29T11:27
выборы в государственную думу
политика
московская городская дума
госдума рф
москва
сергей обухов
кпрф
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Фракция КПРФ в МГД на первом после летнего перерыва заседании столичного парламента заявила о его бойкоте из-за непризнания итогов электронного голосования по выборам в Госдуму, заседание проходит в дистанционном формате."Фракция КПРФ в Московской городской думе, равно как и московский городской комитет КПРФ, не признают итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Госдуму, мы не признаем итоги электронного голосования. Также мы не признаем итоги голосования по 37 избирательному округу города Москвы по довыбору депутата Московской городской думы. И поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание Московской городской думы", - заявил на заседании столичного парламента глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.Депутат также заявил, что фракция возмущена и требует проводить заседание Мосгордумы в очной форме, "потому что никаких предпосылок для заочного голосования и проведения МГД не имеется". После его слов депутаты фракции отключились от заседания.Ранее проигравшие кандидаты КПРФ в одномандатных округах Сергей Обухов и Михаил Лобанов сообщили, что подали иски в суды об отмене итогов выборов в Госдуму в их округах. По их мнению, на окончательные результаты повлияли допущенные фальсификации с дистанционным электронным голосованием.Несколько представителей КПРФ ранее были задержаны за участие в несанкционированных акциях, которые сами коммунисты называют вполне законными "встречами с депутатами".Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210925/moskva-1751780781.html
https://ria.ru/20210922/pamfilova-1751285115.html
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политика, московская городская дума, госдума рф, москва, сергей обухов, кпрф
11:04 29.09.2021 (обновлено: 11:27 29.09.2021)
 
Фракция КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание МГД

Фракция КПРФ объявила бойкот первому после летнего перерыва заседанию Мосгордумы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковская городская Дума
Московская городская Дума - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Фракция КПРФ в МГД на первом после летнего перерыва заседании столичного парламента заявила о его бойкоте из-за непризнания итогов электронного голосования по выборам в Госдуму, заседание проходит в дистанционном формате.
"Фракция КПРФ в Московской городской думе, равно как и московский городской комитет КПРФ, не признают итоги выборов в городе Москве по одномандатным округам в Госдуму, мы не признаем итоги электронного голосования. Также мы не признаем итоги голосования по 37 избирательному округу города Москвы по довыбору депутата Московской городской думы. И поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание Московской городской думы", - заявил на заседании столичного парламента глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.
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В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ
Депутат также заявил, что фракция возмущена и требует проводить заседание Мосгордумы в очной форме, "потому что никаких предпосылок для заочного голосования и проведения МГД не имеется". После его слов депутаты фракции отключились от заседания.
Ранее проигравшие кандидаты КПРФ в одномандатных округах Сергей Обухов и Михаил Лобанов сообщили, что подали иски в суды об отмене итогов выборов в Госдуму в их округах. По их мнению, на окончательные результаты повлияли допущенные фальсификации с дистанционным электронным голосованием.
Несколько представителей КПРФ ранее были задержаны за участие в несанкционированных акциях, которые сами коммунисты называют вполне законными "встречами с депутатами".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 13:21Выборы в Государственную думу
Памфилова прокомментировала решение об аудите итогов ДЭГ в Москве
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Итоги выборов в Госдуму — 2021
 
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