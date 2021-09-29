https://ria.ru/20210929/ayko-1752297586.html
Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко
Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко - РИА Новости, 29.09.2021
Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко
Армянский певец Айко (Айк Акопян), представлявший республику в песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, скончался в возрасте 44 лет, передает Sputnik Армения, РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:07
2021-09-29T14:07
2021-09-29T14:07
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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Армянский певец Айко (Айк Акопян), представлявший республику в песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, скончался в возрасте 44 лет, передает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.По данным агентства, музыкант заразился COVID-19, болезнь протекала тяжело. Айко выступил на Евровидении в 2007 году с песней Anytime you need на слова российского поэта Карена Кавалеряна, заняв восьмое место.Ранее стало известно, что Лариса Гузеева попала в больницу с подозрением на коронавирус.
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евровидение, армения, sputnik армения, новости культуры, музыка, коронавирус covid-19
Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко
Представитель Армении на Евровидении в 2007 году певец Айко умер в возрасте 44 лет
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Армянский певец Айко (Айк Акопян), представлявший республику в песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, скончался в возрасте 44 лет, передает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.
"Даниелян подтвердила информацию о кончине певца Айко", – говорится в сообщении.
По данным агентства, музыкант заразился COVID-19, болезнь протекала тяжело.
"Было известно, что он находился в тяжелом состоянии более двух недель, однако подробности не сообщались. Бывшая жена певца Анаит Симонян просила оградить их сына от негативной информации", – отмечает агентство.
Айко выступил на Евровидении в 2007 году с песней Anytime you need на слова российского поэта Карена Кавалеряна, заняв восьмое место.
Ранее стало известно, что Лариса Гузеева попала
в больницу с подозрением на коронавирус.