https://ria.ru/20210929/ayko-1752297586.html

Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко

Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко - РИА Новости, 29.09.2021

Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко

Армянский певец Айко (Айк Акопян), представлявший республику в песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, скончался в возрасте 44 лет, передает Sputnik Армения, РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:07

2021-09-29T14:07

2021-09-29T14:07

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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Армянский певец Айко (Айк Акопян), представлявший республику в песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, скончался в возрасте 44 лет, передает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.По данным агентства, музыкант заразился COVID-19, болезнь протекала тяжело. Айко выступил на Евровидении в 2007 году с песней Anytime you need на слова российского поэта Карена Кавалеряна, заняв восьмое место.Ранее стало известно, что Лариса Гузеева попала в больницу с подозрением на коронавирус.

https://ria.ru/20210929/guzeeva-1752241829.html

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2021

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евровидение, армения, sputnik армения, новости культуры, музыка, коронавирус covid-19