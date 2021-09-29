Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210929/ayko-1752297586.html
Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко
Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко - РИА Новости, 29.09.2021
Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко
Армянский певец Айко (Айк Акопян), представлявший республику в песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, скончался в возрасте 44 лет, передает Sputnik Армения, РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:07
2021-09-29T14:07
шоубиз
евровидение
армения
sputnik армения
новости культуры
музыка
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298956_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_deb41574b6e06ad899aa5454f15acf1e.jpg
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Армянский певец Айко (Айк Акопян), представлявший республику в песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, скончался в возрасте 44 лет, передает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.По данным агентства, музыкант заразился COVID-19, болезнь протекала тяжело. Айко выступил на Евровидении в 2007 году с песней Anytime you need на слова российского поэта Карена Кавалеряна, заняв восьмое место.Ранее стало известно, что Лариса Гузеева попала в больницу с подозрением на коронавирус.
https://ria.ru/20210929/guzeeva-1752241829.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752298956_508:0:2844:1752_1920x0_80_0_0_b53f149a9342e748949ac01d2dcf2f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение, армения, sputnik армения, новости культуры, музыка, коронавирус covid-19
14:07 29.09.2021
 
Умер представитель Армении на Евровидении певец Айко

Представитель Армении на Евровидении в 2007 году певец Айко умер в возрасте 44 лет

© Sputnik / Aram NersesyanПевец Айко
Певец Айко - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Армянский певец Айко (Айк Акопян), представлявший республику в песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, скончался в возрасте 44 лет, передает Sputnik Армения, ссылаясь на представителя Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

"Даниелян подтвердила информацию о кончине певца Айко", – говорится в сообщении.

По данным агентства, музыкант заразился COVID-19, болезнь протекала тяжело.

"Было известно, что он находился в тяжелом состоянии более двух недель, однако подробности не сообщались. Бывшая жена певца Анаит Симонян просила оградить их сына от негативной информации", – отмечает агентство.

Айко выступил на Евровидении в 2007 году с песней Anytime you need на слова российского поэта Карена Кавалеряна, заняв восьмое место.
Ранее стало известно, что Лариса Гузеева попала в больницу с подозрением на коронавирус.
Лариса Гузеева в передаче Скажи Гордеевой
Вчера, 00:41Шоубиз
Дочь Гузеевой рассказала о здоровье мамы
 
ШоубизЕвровидениеАрменияSputnik АрменияНовости культурыМузыкаКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам пообещали погодные "рекорды" грядущей зимой
04:07Кулеба пообещал создать России "серьезные проблемы"
03:49СМИ: США обсуждают использование баз, включая российские, около Афганистана
03:15Инвестор назвал акции, которые принесут хорошую прибыль
03:00Эксперты предупредили о рисках при онлайн-заказе стройматериалов
02:45На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть груши
02:29МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
02:15Юрист объяснил, почему банковские вкладчики могут лишиться льгот
02:15Россиянам нашли замену кофе
01:51Британцы предрекли драку в Европе за российский газ
01:38СМИ: суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над певицей
01:29В Конгрессе США проголосовали за отмену потолка госдолга до конца 2022 года
01:15Эксперт рассказал, когда власти могут отобрать земельный участок
01:14В ВОЗ высоко оценили борьбу с курением и алкоголем в России
00:50СМИ: Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить каналы связи с Сеулом
00:49СМИ: Ким Чен Ын отверг предложение США о диалоге
00:45Отозванный для консультаций посол Франции вернулся в США
00:43Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
00:38Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов
Лента новостейМолния