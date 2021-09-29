https://ria.ru/20210929/avksenteva-1752342035.html

Избранная депутатом Госдумы Авксентьева сравнила себя с солдатом Джейн

Избранная депутатом Госдумы Авксентьева сравнила себя с солдатом Джейн - РИА Новости, 29.09.2021

Избранная депутатом Госдумы Авксентьева сравнила себя с солдатом Джейн

Советник лидера партии "Новые люди", депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что женщинам нужно идти в политику, так как они с мужчинами по-разному смотрят РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:11

2021-09-29T16:11

2021-09-29T16:11

политика

якутск

госдума рф

сардана авксентьева

партия "новые люди"

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Советник лидера партии "Новые люди", депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что женщинам нужно идти в политику, так как они с мужчинами по-разному смотрят на одни и те же вопросы, это может помочь в политической деятельности.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13."Когда я говорю о том, что в политике нужно больше женщин, речь не о том, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Мы разные, и у нас есть разные взгляды, например, на законопроекты. Разнообразие, толерантность, разнообразие – в этом смысл. А пока в очередной раз придется быть солдатом Джейн", – заявила Авксентьева на международном форуме о гендерном равенстве Forbes Woman Day.Авксентьева предложила всем женщинам не бояться идти в политику. По ее мнению, здесь не важен ни пол, ни социальный статус, ни возраст."Само мое появление, скажем так, на политическом небосклоне, внезапное. В первую очередь, для меня самой. Я из актрис, которые получают роль в позднем возрасте. До 48 лет я была обычным жителем Якутска. Поэтому шанс есть у всех", – добавила Авксентьева.

https://ria.ru/20210924/novye_lyudi-1751598244.html

https://ria.ru/20210115/zhirinovskiy-1593166722.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, якутск, госдума рф, сардана авксентьева, партия "новые люди"