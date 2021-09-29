Избранная депутатом Госдумы Авксентьева сравнила себя с солдатом Джейн
Авксентьева призвала женщин идти в политику, сравнив себя с солдатом Джейн
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в депутаты Государственной Думы РФ от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Советник лидера партии "Новые люди", депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что женщинам нужно идти в политику, так как они с мужчинами по-разному смотрят на одни и те же вопросы, это может помочь в политической деятельности.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах в Госдуму составила 51,72%. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
"Когда я говорю о том, что в политике нужно больше женщин, речь не о том, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Мы разные, и у нас есть разные взгляды, например, на законопроекты. Разнообразие, толерантность, разнообразие – в этом смысл. А пока в очередной раз придется быть солдатом Джейн", – заявила Авксентьева на международном форуме о гендерном равенстве Forbes Woman Day.
Авксентьева предложила всем женщинам не бояться идти в политику. По ее мнению, здесь не важен ни пол, ни социальный статус, ни возраст.
"Само мое появление, скажем так, на политическом небосклоне, внезапное. В первую очередь, для меня самой. Я из актрис, которые получают роль в позднем возрасте. До 48 лет я была обычным жителем Якутска. Поэтому шанс есть у всех", – добавила Авксентьева.
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