https://ria.ru/20210929/aukus-1752279159.html

Россия обратилась к США из-за создания альянса AUKUS

Россия обратилась к США из-за создания альянса AUKUS - РИА Новости, 29.09.2021

Россия обратилась к США из-за создания альянса AUKUS

Россия передала свои вопросы США относительно создания альянса AUKUS и планов по передаче подлодок Австралии, озвучит эти вопросы также Австралии и... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:51

2021-09-29T11:51

2021-09-29T11:51

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сергей рябков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия передала свои вопросы США относительно создания альянса AUKUS и планов по передаче подлодок Австралии, озвучит эти вопросы также Австралии и Великобритании, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые мы уже передали американской стороне. Мы их же зададим австралийским коллегам, в процессе их озвучивания британским коллегам", - сказал Рябков журналистам.По его словам, среди прочего, эти вопросы включают следующий аспект: "как гипотетическая передача корабельного топлива с обогащением порядка 90% соотносится с требованиями нераспространения и обязательствами Австралии по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях"."Мы этим будем заниматься", - добавил Рябков.При этом он отметил, что тема "AUKUS не будет входить в повестку дня переговоров РФ и США по стратегической стабильности, но будет на ее "заднем плане"."AUKUS как таковой, несомненно, напоминает нам о том, насколько "легко", "непринуждённо" наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, приверженность к которым они всегда заявляют и призывают других твёрдо следовать", - заключил замминистра.

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

https://ria.ru/20210924/ukraina-1751624494.html

сша

австралия

франция

великобритания

россия

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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, сергей рябков, магатэ, россия, aukus