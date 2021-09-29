https://ria.ru/20210929/arest-1752324211.html
В Петербурге арестовали женщину, державшую детей на цепи
В Петербурге арестовали женщину, державшую детей на цепи - РИА Новости, 29.09.2021
В Петербурге арестовали женщину, державшую детей на цепи
Жительница Санкт-Петербурга, которая обвиняется в истязании детей, арестована, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:54
2021-09-29T14:54
2021-09-29T14:54
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга, которая обвиняется в истязании детей, арестована, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что 31-летняя мать мальчика и девочки восьми и шести лет обвиняется в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, суд арестовал женщину. Дети были направлены в медицинские учреждения, а младшего ребенка (полуторагодовалую девочку) направили в Дом ребенка."В отношении нее (женщины - ред.) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время действия женщины дополнительно квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п.п. "д, ж" ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемая, основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания, систематически избивала руками и деревянной палкой своих сына и дочь 2013 и 2015 годов рождения, не кормила их и удерживала на цепи в коридоре квартиры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Петербурге арестовали женщину, державшую детей на цепи
В Петербурге арестовали женщину, которая держала своих детей на цепи
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Жительница Санкт-Петербурга
, которая обвиняется в истязании детей, арестована, сообщается на сайте
СК РФ.
Ранее сообщалось, что 31-летняя мать мальчика и девочки восьми и шести лет обвиняется в том, что била детей деревянной палкой, плохо кормила, удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, суд арестовал женщину. Дети были направлены в медицинские учреждения, а младшего ребенка (полуторагодовалую девочку) направили в Дом ребенка.
"В отношении нее (женщины - ред.) была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время действия женщины дополнительно квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного п.п. "д, ж" ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая, основываясь на ложно понимаемых ею методах воспитания, систематически избивала руками и деревянной палкой своих сына и дочь 2013 и 2015 годов рождения, не кормила их и удерживала на цепи в коридоре квартиры. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина
ход расследования находится на контроле в центральном аппарате ведомства.