https://ria.ru/20210929/aes-1752313704.html

Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году

Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году - РИА Новости, 29.09.2021

Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:08

2021-09-29T14:08

2021-09-29T14:08

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751240821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_47cf8752dbc1084bc7e4aeb1917067ab.jpg

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году.Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемой "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года."Я также хочу отметить, да, я посетил "Аккую". Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что "идет активная работа" по строительству АЭС.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего года.

https://ria.ru/20210227/akkuyu-1599266100.html

https://ria.ru/20210310/akkuyu-1600637576.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", россия