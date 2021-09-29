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https://ria.ru/20210929/aes-1752313704.html
Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году
Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году - РИА Новости, 29.09.2021
Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:08
2021-09-29T14:08
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
россия
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году.Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемой "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года."Я также хочу отметить, да, я посетил "Аккую". Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что "идет активная работа" по строительству АЭС.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего года.
https://ria.ru/20210227/akkuyu-1599266100.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", россия
14:08 29.09.2021
 
Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году

Эрдоган: считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок АЭС "Аккую"

© REUTERS / PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Pool
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году.
Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемой "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года.
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
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В Турции ожидают участие Путина в церемонии на АЭС "Аккую"
"Я также хочу отметить, да, я посетил "Аккую". Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что "идет активная работа" по строительству АЭС.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего года.
Строительство АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 16:26
Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"Россия
 
 
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