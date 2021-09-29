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Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году
Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году - РИА Новости, 29.09.2021
Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:08
2021-09-29T14:08
2021-09-29T14:08
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году.Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемой "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года."Я также хочу отметить, да, я посетил "Аккую". Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что "идет активная работа" по строительству АЭС.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего года.
https://ria.ru/20210227/akkuyu-1599266100.html
https://ria.ru/20210310/akkuyu-1600637576.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", россия
Эрдоган анонсировал открытие АЭС "Аккую" в 2022 году
Эрдоган: считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок АЭС "Аккую"