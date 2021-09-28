https://ria.ru/20210928/zhizn-1752099174.html

Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни

Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни - РИА Новости, 28.09.2021

Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни

Основной сценарий развития событий с пандемией COVID-19 - сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, сообщила РИА Новости доктор биологических... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T04:16

2021-09-28T04:16

2021-09-28T05:18

российская академия наук

коронавирус covid-19

анча баранова

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основной сценарий развития событий с пандемией COVID-19 - сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Биолог отметила, что вариант натурального ослабления вируса также остается. Но за два года пандемии вирус, если и ослабел, то совсем незаметно."В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше...", - добавила Баранова.По словам эксперта, нельзя сбрасывать со счетов и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который сейчас невозможно представить."Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку "другое тело" или "обновить", - сказала Баранова.

https://ria.ru/20210927/kanal-1752039458.html

https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751133569.html

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российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова