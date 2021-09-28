https://ria.ru/20210928/zhizn-1752099174.html
Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни - РИА Новости, 28.09.2021
Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
Основной сценарий развития событий с пандемией COVID-19 - сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, сообщила РИА Новости доктор биологических... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T04:16
2021-09-28T04:16
2021-09-28T05:18
российская академия наук
коронавирус covid-19
анча баранова
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основной сценарий развития событий с пандемией COVID-19 - сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Биолог отметила, что вариант натурального ослабления вируса также остается. Но за два года пандемии вирус, если и ослабел, то совсем незаметно."В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше...", - добавила Баранова.По словам эксперта, нельзя сбрасывать со счетов и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который сейчас невозможно представить."Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку "другое тело" или "обновить", - сказала Баранова.
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российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова
04:16 28.09.2021 (обновлено: 05:18 28.09.2021)
Биолог рассказала, как COVID-19 сокращает продолжительность жизни
Биолог Баранова рассказала, что COVID-19 сокращает продолжительность жизни на 10 лет
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Основной сценарий развития событий с пандемией COVID-19 - сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова
.
"Основной сценарий сейчас такой. Вакцина как-то действует, вирус тоже как-то мутирует. Все ждут. Человечество потихоньку смиряется с мыслью, что средняя продолжительность жизни падает лет на десять. Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости все больше и больше у нас болезней, и коронавирус - одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается… У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет", - сказала она.
Биолог отметила, что вариант натурального ослабления вируса также остается. Но за два года пандемии вирус, если и ослабел, то совсем незаметно.
"В любой популяции есть естественный отбор. И у человека тоже. Те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусом, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Через два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с коронавирусом, даже и без лекарств. Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше...", - добавила Баранова.
По словам эксперта, нельзя сбрасывать со счетов и возможное сверхоткрытие, которое даст такой прорыв в медицине, который сейчас невозможно представить.
"Например, можно будет перемещать сознание из одного тела в другое, в том числе искусственно выстроенное. Тогда никто не будет переживать из-за болезней, а просто надо будет вовремя нажать кнопку "другое тело" или "обновить", - сказала Баранова.