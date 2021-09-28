10:59 28.09.2021 (обновлено: 11:05 28.09.2021)
Ленобласть стала лидером по исполнению нацпроекта "Здравоохранение"
Ленинградская область стала лидером по темпам реализации нацпроекта "Здравоохранение"
С.–ПEТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Ленинградская область стала лидером по итогам первого полугодия среди субъектов России по темпам реализации нацпроекта "Здравоохранение": регион активно вводит и реконструирует объекты здравоохранения, закупает оборудование для первичного звена и для общеобластных высокотехнологичных стационаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, результаты национального рейтинга были озвучены на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его составлении оценивались показатели достижения всех федеральных проектов в составе нацпроекта "Здравоохранение".
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"Несмотря на пандемию, Ленинградская область ни на день не приостанавливала реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Мы понимаем, что справиться с такими вызовами, как ковид, помогает только прочная база ― и в первичном звене, и в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому ни одна стройка в сфере медицины у нас не была остановлена, и все закупки оборудования, техники, санитарного транспорта продолжались. Наш регион сохраняет высокий охват по коронарному шунтированию пациентов, держит марку по оснащению отделений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поставляет самое современное высокотехнологичное оборудование в стационары, использует 67 передвижных медицинских комплексов. Мы одни из первых начали использование санитарной авиации и продолжаем это делать, у нас высокая цифровая зрелость. По оценке всех параметров исполнения нацпроекта мы оказались на первом месте - это закономерный результат", — прокомментировал итоги губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В обладминистарции отметили, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения жители области получают и высокотехнологичную помощь в крупных областных учреждениях здравоохранения, и максимально приближенную к ним помощь на уровне поликлиник, амбулаторий и ФАПов.
Так, к примеру, амбулаторные отделения Бокситогорской, Ломоносовской, Лужской и Кингисеппской больниц получили рентгены для флюорографии легких по программе модернизации первичного звена здравоохранения, с нового учебного года по Ломоносовскому району курсирует передвижной флюорограф для обследования старшеклассников, параллельно "умные" аппараты ИВЛ с возможностью неинвазивной респираторной поддержки появились в операционных областного онкодиспансера, и только за полгода в Ленинградской области выполнено 279 вылетов санитарной авиации, благодаря которым в медицинские учреждения региона было эвакуировано 276 пациентов, из них 20 детей и 11 беременных.