https://ria.ru/20210928/zdravookhranenie-1752126346.html

Ленобласть стала лидером по исполнению нацпроекта "Здравоохранение"

Ленобласть стала лидером по исполнению нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 28.09.2021

Ленобласть стала лидером по исполнению нацпроекта "Здравоохранение"

Ленинградская область стала лидером по итогам первого полугодия среди субъектов России по темпам реализации нацпроекта "Здравоохранение": регион активно вводит... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:59

2021-09-28T10:59

2021-09-28T11:05

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С.–ПEТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Ленинградская область стала лидером по итогам первого полугодия среди субъектов России по темпам реализации нацпроекта "Здравоохранение": регион активно вводит и реконструирует объекты здравоохранения, закупает оборудование для первичного звена и для общеобластных высокотехнологичных стационаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, результаты национального рейтинга были озвучены на Стратегической сессии здравоохранения в Москве. При его составлении оценивались показатели достижения всех федеральных проектов в составе нацпроекта "Здравоохранение"."Несмотря на пандемию, Ленинградская область ни на день не приостанавливала реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Мы понимаем, что справиться с такими вызовами, как ковид, помогает только прочная база ― и в первичном звене, и в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому ни одна стройка в сфере медицины у нас не была остановлена, и все закупки оборудования, техники, санитарного транспорта продолжались. Наш регион сохраняет высокий охват по коронарному шунтированию пациентов, держит марку по оснащению отделений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, поставляет самое современное высокотехнологичное оборудование в стационары, использует 67 передвижных медицинских комплексов. Мы одни из первых начали использование санитарной авиации и продолжаем это делать, у нас высокая цифровая зрелость. По оценке всех параметров исполнения нацпроекта мы оказались на первом месте - это закономерный результат", — прокомментировал итоги губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В обладминистарции отметили, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и президентской программе модернизации первичного звена здравоохранения жители области получают и высокотехнологичную помощь в крупных областных учреждениях здравоохранения, и максимально приближенную к ним помощь на уровне поликлиник, амбулаторий и ФАПов.Так, к примеру, амбулаторные отделения Бокситогорской, Ломоносовской, Лужской и Кингисеппской больниц получили рентгены для флюорографии легких по программе модернизации первичного звена здравоохранения, с нового учебного года по Ломоносовскому району курсирует передвижной флюорограф для обследования старшеклассников, параллельно "умные" аппараты ИВЛ с возможностью неинвазивной респираторной поддержки появились в операционных областного онкодиспансера, и только за полгода в Ленинградской области выполнено 279 вылетов санитарной авиации, благодаря которым в медицинские учреждения региона было эвакуировано 276 пациентов, из них 20 детей и 11 беременных.

https://ria.ru/20210923/zona-1751472536.html

https://ria.ru/20210922/predpriyatie-1751334879.html

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общество, ленинградская область, москва, здоровье - общество, александр дрозденко, россия