08:30 28.09.2021 (обновлено: 08:34 28.09.2021)
Закон о губернаторских сроках могут принять до конца года, заявил Клишас
Сенатор Клишас: закон о губернаторских сроках могут принять до конца года
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Закон о региональной власти, предусматривающий, в частности, возможность для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, может быть принят уже до конца этого года, заявил РИА Новости один из его авторов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии", - сказал он.
По словам сенатора, в Совфеде готовы к активному диалогу по поводу нового законопроекта со всеми парламентскими фракциями Госдумы и с регионами.
"Профильные комитеты Совета Федерации уже начали работу с законопроектом", - сообщил Клишас, отметив, что документ должен стать предметом рассмотрения и на Совете законодателей.
По законопроекту предстоит предметный диалог с правительством, сказал он.
Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти. Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.
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