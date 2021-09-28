https://ria.ru/20210928/zakon-1752106455.html

Закон о губернаторских сроках могут принять до конца года, заявил Клишас

Закон о губернаторских сроках могут принять до конца года, заявил Клишас - РИА Новости, 28.09.2021

Закон о губернаторских сроках могут принять до конца года, заявил Клишас

Закон о региональной власти, предусматривающий, в частности, возможность для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, может быть принят уже до... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:30

2021-09-28T08:30

2021-09-28T08:34

политика

совет федерации рф

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Закон о региональной власти, предусматривающий, в частности, возможность для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, может быть принят уже до конца этого года, заявил РИА Новости один из его авторов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии", - сказал он.По словам сенатора, в Совфеде готовы к активному диалогу по поводу нового законопроекта со всеми парламентскими фракциями Госдумы и с регионами.По законопроекту предстоит предметный диалог с правительством, сказал он.Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти. Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд.

https://ria.ru/20210927/gubernatory-1752053561.html

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политика, совет федерации рф, андрей клишас, россия