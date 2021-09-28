https://ria.ru/20210928/vzryv-1752117722.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале - РИА Новости, 28.09.2021
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале
Трое пострадавших при взрыве газа в Махачкале находятся в тяжелом состоянии, у двоих – состояние средней тяжести, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:09
2021-09-28T10:09
2021-09-28T10:09
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве газа в Махачкале находятся в тяжелом состоянии, у двоих – состояние средней тяжести, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что взрыв газа произошел в пристройке к частному жилому дому в Махачкале, пятеро человек пострадали, среди них трое детей."Три человека – двое взрослых и один ребенок - находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. У молодого человека, ему 24, 58% ожогов поверхности тела; у 38-летней женщины – 34%; у подростка 14 лет – 22%. Состояние малыша и еще одного подростка специалисты оценивают, как средней степени тяжести" - говорится в сообщении.По информации ведомства, в настоящее время все пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением врачей и реаниматологов Ожогового центра РКБ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Лечение пострадавших при взрыве газа находится под личным контролем министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой.
https://ria.ru/20210927/vzryv-1751955051.html
махачкала
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале
Минздрав Дагестана: трое пострадавших при взрыве газа в Махачкале находятся в реанимации