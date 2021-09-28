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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале - РИА Новости, 28.09.2021

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале

Трое пострадавших при взрыве газа в Махачкале находятся в тяжелом состоянии, у двоих – состояние средней тяжести, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T10:09

2021-09-28T10:09

2021-09-28T10:09

происшествия

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республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 сен – РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве газа в Махачкале находятся в тяжелом состоянии, у двоих – состояние средней тяжести, сообщает пресс-служба минздрава Дагестана.Ранее ГУМЧС России по Дагестану сообщило, что взрыв газа произошел в пристройке к частному жилому дому в Махачкале, пятеро человек пострадали, среди них трое детей."Три человека – двое взрослых и один ребенок - находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. У молодого человека, ему 24, 58% ожогов поверхности тела; у 38-летней женщины – 34%; у подростка 14 лет – 22%. Состояние малыша и еще одного подростка специалисты оценивают, как средней степени тяжести" - говорится в сообщении.По информации ведомства, в настоящее время все пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением врачей и реаниматологов Ожогового центра РКБ. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Лечение пострадавших при взрыве газа находится под личным контролем министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой.

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происшествия, махачкала, республика дагестан, россия