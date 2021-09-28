Песков прокомментировал иски КПРФ по оспариванию выборов в Госдуму
Песков: в Кремле не следят за подачей исков КПРФ по оспариванию выборов в Госдуму
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией с подачей исковых заявлений КПРФ по оспариванию выборов в Госдуму, но отмечают, что это право предусмотрено законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это право тех, кто хочет это делать (подавать иски), которое предусмотрено законом. К сожалению, мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают. Я не знаю деталей, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в администрации президента за ситуацией с подачей исков КПРФ и знают ли о якобы воспрепятствовании подачи обращений в суд.
Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов во вторник сообщил, что подал в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в 205-м округе. В понедельник Пресненский суд Москвы получил первый из исков представителей КПРФ, он был подан проигравшим кандидатом от Компартии Михаилом Лобановым по участку, где он соперничал с ведущим телеканала "Россия 1" Евгением Поповым, сообщила ранее РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут говорил РИА Новости, что избирком пока не ознакомился с первым иском КПРФ, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.
В свою очередь пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского горкома КПРФ Никита Попов ранее сообщил РИА Новости, что КПРФ во вторник коллективно подаст иски в суд от 14 кандидатов на результаты дистанционного электронного голосования в Москве.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.