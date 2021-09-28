https://ria.ru/20210928/vybory-1752154687.html

Песков прокомментировал иски КПРФ по оспариванию выборов в Госдуму

Песков прокомментировал иски КПРФ по оспариванию выборов в Госдуму - РИА Новости, 28.09.2021

Песков прокомментировал иски КПРФ по оспариванию выборов в Госдуму

В Кремле не следят за ситуацией с подачей исковых заявлений КПРФ по оспариванию выборов в Госдуму, но отмечают, что это право предусмотрено законом, заявил... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:23

2021-09-28T13:23

2021-09-28T13:23

выборы в государственную думу

политика

москва

дмитрий песков

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией с подачей исковых заявлений КПРФ по оспариванию выборов в Госдуму, но отмечают, что это право предусмотрено законом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это право тех, кто хочет это делать (подавать иски), которое предусмотрено законом. К сожалению, мы не располагаем информацией, что оцеплено, почему мешают. Я не знаю деталей, поэтому ничего не могу сказать по этой теме", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в администрации президента за ситуацией с подачей исков КПРФ и знают ли о якобы воспрепятствовании подачи обращений в суд.Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов во вторник сообщил, что подал в Мосгорсуд иск об отмене итогов выборов в 205-м округе. В понедельник Пресненский суд Москвы получил первый из исков представителей КПРФ, он был подан проигравшим кандидатом от Компартии Михаилом Лобановым по участку, где он соперничал с ведущим телеканала "Россия 1" Евгением Поповым, сообщила ранее РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут говорил РИА Новости, что избирком пока не ознакомился с первым иском КПРФ, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет.В свою очередь пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского горкома КПРФ Никита Попов ранее сообщил РИА Новости, что КПРФ во вторник коллективно подаст иски в суд от 14 кандидатов на результаты дистанционного электронного голосования в Москве.Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.ЦИК РФ на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210925/golosovanie-1751815450.html

https://ria.ru/20210924/onlayn-golosovanie-1751598140.html

https://ria.ru/20210926/golosovanie-1751874152.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, дмитрий песков, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, михаил лобанов, россия