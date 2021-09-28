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Выборы в Государственную думу
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Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона
Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона - РИА Новости, 28.09.2021
Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона
Губернатор Красноярского края Александр Усс отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщает пресс-служба регионального избиркома. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T08:21
2021-09-28T08:21
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
александр усс
единая россия
выборы в государственную думу
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщает пресс-служба регионального избиркома."Избирательной комиссией края получены такие отказы от Александра Усса, Сергея Еремина, Юрия Швыткина и Александра Пестрякова, избранных в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия". Ставшие вакантными депутатские мандаты, в соответствии с законодательством, передаются Наталье Пыжиковой (Емельяновская региональная группа), Галине Ампилоговой (Назаровская региональная группа), Николаю Креминскому (Канская региональная группа) и Ирине Субочевой (Норильская региональная группа)", - говорится в сообщении.В пресс-службе также уточнили, что мандат Владимира Жириновского от ЛДПР, который избирался в составе краевого списка в заксобрание региона, передается Захару Енджиевскому.Политическая партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,6% голосов. В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвертого созыва. Также на территории региона проходят 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей.
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политика, красноярский край, александр усс, единая россия, выборы в государственную думу
08:21 28.09.2021
 
Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона

Губернатор Красноярского края Усс отказался от мандата депутата заксобрания региона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День третий
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День третий - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщает пресс-служба регионального избиркома.
"Избирательной комиссией края получены такие отказы от Александра Усса, Сергея Еремина, Юрия Швыткина и Александра Пестрякова, избранных в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия". Ставшие вакантными депутатские мандаты, в соответствии с законодательством, передаются Наталье Пыжиковой (Емельяновская региональная группа), Галине Ампилоговой (Назаровская региональная группа), Николаю Креминскому (Канская региональная группа) и Ирине Субочевой (Норильская региональная группа)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что мандат Владимира Жириновского от ЛДПР, который избирался в составе краевого списка в заксобрание региона, передается Захару Енджиевскому.
Политическая партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,6% голосов. В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвертого созыва. Также на территории региона проходят 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКрасноярский крайАлександр УссЕдиная РоссияВыборы в Государственную думу
 
 
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