Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона
Губернатор Красноярского края Усс отказался от мандата депутата заксобрания региона
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День третий
КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщает пресс-служба регионального избиркома.
"Избирательной комиссией края получены такие отказы от Александра Усса, Сергея Еремина, Юрия Швыткина и Александра Пестрякова, избранных в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия". Ставшие вакантными депутатские мандаты, в соответствии с законодательством, передаются Наталье Пыжиковой (Емельяновская региональная группа), Галине Ампилоговой (Назаровская региональная группа), Николаю Креминскому (Канская региональная группа) и Ирине Субочевой (Норильская региональная группа)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что мандат Владимира Жириновского от ЛДПР, который избирался в составе краевого списка в заксобрание региона, передается Захару Енджиевскому.
Политическая партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,6% голосов. В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвертого созыва. Также на территории региона проходят 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей.