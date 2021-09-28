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Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона

Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона - РИА Новости, 28.09.2021

Красноярский губернатор отказался от мандата депутата заксобрания региона

Губернатор Красноярского края Александр Усс отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщает пресс-служба регионального избиркома. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:21

2021-09-28T08:21

2021-09-28T08:21

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

александр усс

единая россия

выборы в государственную думу

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КРАСНОЯРСК, 28 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс отказался от мандата депутата заксобрания региона, сообщает пресс-служба регионального избиркома."Избирательной комиссией края получены такие отказы от Александра Усса, Сергея Еремина, Юрия Швыткина и Александра Пестрякова, избранных в составе краевого списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия". Ставшие вакантными депутатские мандаты, в соответствии с законодательством, передаются Наталье Пыжиковой (Емельяновская региональная группа), Галине Ампилоговой (Назаровская региональная группа), Николаю Креминскому (Канская региональная группа) и Ирине Субочевой (Норильская региональная группа)", - говорится в сообщении.В пресс-службе также уточнили, что мандат Владимира Жириновского от ЛДПР, который избирался в составе краевого списка в заксобрание региона, передается Захару Енджиевскому.Политическая партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Красноярском крае с 34,6% голосов. В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвертого созыва. Также на территории региона проходят 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более 2 миллионов избирателей.

красноярский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, красноярский край, александр усс, единая россия, выборы в государственную думу