Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий

МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома, свидетельствуют данные космической программы Европейского союза по мониторингу Земли Copernicus.Согласно данным этой программы, лава покрыла уже 258 га земли и уничтожила 589 зданий. Кроме того, пострадал 21 км дорог на острове.После нескольких часов передышки утром в понедельник вулкан начал выбрасывать лаву с новой силой. "После периода затишья наступила эффузивная фаза, когда потоки лавы более жидкой субстанции спускаются с главного конуса", - сообщил во вторник мадридский Институт геонаук.В настоящее время эвакуированы около 6 тысяч жителей острова, чьи дома оказались под угрозой. Также изолированы в своих домах жители еще нескольких прибрежных районов.Лава находится примерно в 800-1000 метрах от океана в районе Тасакорте.В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма.
МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома, свидетельствуют данные космической программы Европейского союза по мониторингу Земли Copernicus.
Согласно данным этой программы, лава покрыла уже 258 га земли и уничтожила 589 зданий. Кроме того, пострадал 21 км дорог на острове.
После нескольких часов передышки утром в понедельник вулкан начал выбрасывать лаву с новой силой. "После периода затишья наступила эффузивная фаза, когда потоки лавы более жидкой субстанции спускаются с главного конуса", - сообщил во вторник мадридский Институт геонаук.
В настоящее время эвакуированы около 6 тысяч жителей острова, чьи дома оказались под угрозой. Также изолированы в своих домах жители еще нескольких прибрежных районов.
Лава находится примерно в 800-1000 метрах от океана в районе Тасакорте.
В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма.
"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.
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"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.
Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.
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Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.
"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.
Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.
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