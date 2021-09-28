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Туризм
https://ria.ru/20210928/vulkan-1752180072.html
Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий
Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий - РИА Новости, 28.09.2021
Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий
Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома, свидетельствуют данные космической... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T15:32
2021-09-28T19:19
туризм
в мире
испания
канарские острова
извержение вулкана на острове пальма
новости - туризм
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МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома, свидетельствуют данные космической программы Европейского союза по мониторингу Земли Copernicus.Согласно данным этой программы, лава покрыла уже 258 га земли и уничтожила 589 зданий. Кроме того, пострадал 21 км дорог на острове.После нескольких часов передышки утром в понедельник вулкан начал выбрасывать лаву с новой силой. "После периода затишья наступила эффузивная фаза, когда потоки лавы более жидкой субстанции спускаются с главного конуса", - сообщил во вторник мадридский Институт геонаук.В настоящее время эвакуированы около 6 тысяч жителей острова, чьи дома оказались под угрозой. Также изолированы в своих домах жители еще нескольких прибрежных районов.Лава находится примерно в 800-1000 метрах от океана в районе Тасакорте.В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма.
https://ria.ru/20210922/vulkan-1751269049.html
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в мире, испания, канарские острова, извержение вулкана на острове пальма, новости - туризм
15:32 28.09.2021 (обновлено: 19:19 28.09.2021)
 
Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий

Извержение вулкана на испанском острове Пальма уничтожило почти 600 зданий

© REUTERS / Nacho DoceИзвержение вулкана на острове Пальма, Канарские острова
Извержение вулкана на острове Пальма, Канарские острова - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© REUTERS / Nacho Doce
Читать ria.ru в
МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома, свидетельствуют данные космической программы Европейского союза по мониторингу Земли Copernicus.
Согласно данным этой программы, лава покрыла уже 258 га земли и уничтожила 589 зданий. Кроме того, пострадал 21 км дорог на острове.
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После нескольких часов передышки утром в понедельник вулкан начал выбрасывать лаву с новой силой. "После периода затишья наступила эффузивная фаза, когда потоки лавы более жидкой субстанции спускаются с главного конуса", - сообщил во вторник мадридский Институт геонаук.
В настоящее время эвакуированы около 6 тысяч жителей острова, чьи дома оказались под угрозой. Также изолированы в своих домах жители еще нескольких прибрежных районов.
Лава находится примерно в 800-1000 метрах от океана в районе Тасакорте.
В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма.
"От лавы дома тают": извержение вулкана на Канарах
© REUTERS / Borja Suarez

Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо началось в воскресенье днем.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
1 из 14

Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо началось в воскресенье днем.

© REUTERS / Borja Suarez
© REUTERS / Borja Suarez

До этого Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности.

Извержение вулкана на испанском острове Пальма
2 из 14

До этого Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности.

© REUTERS / Borja Suarez
© REUTERS / Nacho Doce

По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.

Пара делает селфи перед извергающимся вулканом на канарском острове Ла-Пальма
3 из 14

По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.

© REUTERS / Nacho Doce
© AFP 2021 / Desiree Martin

Лава снесла на своем пути более сотни домов.

Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
4 из 14

Лава снесла на своем пути более сотни домов.

© AFP 2021 / Desiree Martin
© AFP 2021 / Desiree Martin

"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.

Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
5 из 14

"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.

© AFP 2021 / Desiree Martin
© REUTERS / Borja Suarez

Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.

Последствия извержения вулкана на острове Ла-Пальма
6 из 14

Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.

© REUTERS / Borja Suarez
© REUTERS / Nacho Doce

Из районов, находящихся в непосредственной близости от вулкана, эвакуировали более пяти тысяч человек.

Эвакуация после извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
7 из 14

Из районов, находящихся в непосредственной близости от вулкана, эвакуировали более пяти тысяч человек.

© REUTERS / Nacho Doce
© REUTERS / Borja Suarez

Последствия извержения вулкана на канарском острове Пальма.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
8 из 14

Последствия извержения вулкана на канарском острове Пальма.

© REUTERS / Borja Suarez
© AP Photo / Jonathan Rodriguez

В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.

Извержение вулкана на испанском острове Пальма
9 из 14

В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
© REUTERS / Borja Suarez

В настоящее время извержение происходит через две основных расщелины и восемь дополнительных устьев.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
10 из 14

В настоящее время извержение происходит через две основных расщелины и восемь дополнительных устьев.

© REUTERS / Borja Suarez
© AP Photo / OVERON

Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
11 из 14

Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час.

© AP Photo / OVERON
© AP Photo / Jonathan Rodriguez

По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.

Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
12 из 14

По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
© REUTERS / Borja Suarez

Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
13 из 14

Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий.

© REUTERS / Borja Suarez
© AP Photo / Jonathan Rodriguez

В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.

Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
14 из 14

В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
1 из 14

Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо началось в воскресенье днем.

© REUTERS / Borja Suarez
2 из 14

До этого Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности.

© REUTERS / Borja Suarez
3 из 14

По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.

© REUTERS / Nacho Doce
4 из 14

Лава снесла на своем пути более сотни домов.

© AFP 2021 / Desiree Martin
5 из 14

"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.

© AFP 2021 / Desiree Martin
6 из 14

Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.

© REUTERS / Borja Suarez
7 из 14

Из районов, находящихся в непосредственной близости от вулкана, эвакуировали более пяти тысяч человек.

© REUTERS / Nacho Doce
8 из 14

Последствия извержения вулкана на канарском острове Пальма.

© REUTERS / Borja Suarez
9 из 14

В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
10 из 14

В настоящее время извержение происходит через две основных расщелины и восемь дополнительных устьев.

© REUTERS / Borja Suarez
11 из 14

Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час.

© AP Photo / OVERON
12 из 14

По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
13 из 14

Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий.

© REUTERS / Borja Suarez
14 из 14

В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
 
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