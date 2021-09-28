https://ria.ru/20210928/vulkan-1752180072.html

Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий

Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий - РИА Новости, 28.09.2021

Извержение вулкана на Канарах уничтожило около 600 зданий

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома, свидетельствуют данные космической... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:32

2021-09-28T15:32

2021-09-28T19:19

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извержение вулкана на острове пальма

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МАДРИД, 28 сен – РИА Новости. Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома, свидетельствуют данные космической программы Европейского союза по мониторингу Земли Copernicus.Согласно данным этой программы, лава покрыла уже 258 га земли и уничтожила 589 зданий. Кроме того, пострадал 21 км дорог на острове.После нескольких часов передышки утром в понедельник вулкан начал выбрасывать лаву с новой силой. "После периода затишья наступила эффузивная фаза, когда потоки лавы более жидкой субстанции спускаются с главного конуса", - сообщил во вторник мадридский Институт геонаук.В настоящее время эвакуированы около 6 тысяч жителей острова, чьи дома оказались под угрозой. Также изолированы в своих домах жители еще нескольких прибрежных районов.Лава находится примерно в 800-1000 метрах от океана в районе Тасакорте.В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма.

https://ria.ru/20210922/vulkan-1751269049.html

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