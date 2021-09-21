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"От лавы дома тают": извержение вулкана на Канарах
"От лавы дома тают": извержение вулкана на Канарах - РИА Новости, 21.09.2021
"От лавы дома тают": извержение вулкана на Канарах
На острове Пальма проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Потоки лавы обрушились на жилые дома, эвакуированы несколько тысяч человек. Последствия извержения — в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:30
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фото
вулкан
канарские острова
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На острове Пальма проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Потоки лавы обрушились на жилые дома, эвакуированы несколько тысяч человек. Последствия извержения — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, вулкан, канарские острова
13:30 21.09.2021
 

"От лавы дома тают": извержение вулкана на Канарах

Читать ria.ru в
На острове Пальма проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. Потоки лавы обрушились на жилые дома, эвакуированы несколько тысяч человек. Последствия извержения — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Borja Suarez

Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо началось в воскресенье днем.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
1 из 14

Извержение вулкана в муниципалитете Эль-Пасо началось в воскресенье днем.

© REUTERS / Borja Suarez
© REUTERS / Borja Suarez

До этого Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности.

Извержение вулкана на испанском острове Пальма
2 из 14

До этого Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности.

© REUTERS / Borja Suarez
© REUTERS / Nacho Doce

По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.

Пара делает селфи перед извергающимся вулканом на канарском острове Ла-Пальма
3 из 14

По словам местных жителей, момент начала извержения был слышен за несколько километров и похож на взрыв машины.

© REUTERS / Nacho Doce
© AFP 2021 / Desiree Martin

Лава снесла на своем пути более сотни домов.

Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
4 из 14

Лава снесла на своем пути более сотни домов.

© AFP 2021 / Desiree Martin
© AFP 2021 / Desiree Martin

"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.

Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
5 из 14

"Если происходит пожар, то, по крайней мере, сохраняется камень, и здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли", — говорит Селия Диана, которая занимается на острове турбизнесом.

© AFP 2021 / Desiree Martin
© REUTERS / Borja Suarez

Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.

Последствия извержения вулкана на острове Ла-Пальма
6 из 14

Когда началось извержение, Селия Диана была на террасе своего дома. "Открылись до восьми расщелин <…> лава пошла через подземные воды и создала впечатляющий шлейф пара высотой более двух километров", — вспоминает она.

© REUTERS / Borja Suarez
© REUTERS / Nacho Doce

Из районов, находящихся в непосредственной близости от вулкана, эвакуировали более пяти тысяч человек.

Эвакуация после извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
7 из 14

Из районов, находящихся в непосредственной близости от вулкана, эвакуировали более пяти тысяч человек.

© REUTERS / Nacho Doce
© REUTERS / Borja Suarez

Последствия извержения вулкана на канарском острове Пальма.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
8 из 14

Последствия извержения вулкана на канарском острове Пальма.

© REUTERS / Borja Suarez
© AP Photo / Jonathan Rodriguez

В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.

Извержение вулкана на испанском острове Пальма
9 из 14

В понедельник вечером в районе Таканде произошло еще одно землетрясение и образовался новый разлом, из которого начала течь лава.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
© REUTERS / Borja Suarez

В настоящее время извержение происходит через две основных расщелины и восемь дополнительных устьев.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
10 из 14

В настоящее время извержение происходит через две основных расщелины и восемь дополнительных устьев.

© REUTERS / Borja Suarez
© AP Photo / OVERON

Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
11 из 14

Раскаленная лава движется в сторону моря со скоростью 0,7 километра в час.

© AP Photo / OVERON
© AP Photo / Jonathan Rodriguez

По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.

Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
12 из 14

По словам специалистов, извержение может продолжаться несколько недель или даже месяцев.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
© REUTERS / Borja Suarez

Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий.

Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма
13 из 14

Власти Испании обещают помочь в восстановлении пострадавших территорий.

© REUTERS / Borja Suarez
© AP Photo / Jonathan Rodriguez

В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.

Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
14 из 14

В последний раз подобное происходило на Пальме в 1971 году, когда извергался вулкан Тенегия.

© AP Photo / Jonathan Rodriguez
 
ФотоВулканКанарские острова
 
 
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