https://ria.ru/20210928/vino-1752183903.html

Минсельхоз предложил продлить продажу вина, выпущенного по старым правилам

Минсельхоз предложил продлить продажу вина, выпущенного по старым правилам - РИА Новости, 28.09.2021

Минсельхоз предложил продлить продажу вина, выпущенного по старым правилам

Минсельхоз РФ подготовил законопроект, который, в частности, вводит раздельную выкладку в магазинах вина и шампанского, произведенных до принятия в начале июля... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T15:56

2021-09-28T15:56

2021-09-28T15:56

экономика

вино

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил законопроект, который, в частности, вводит раздельную выкладку в магазинах вина и шампанского, произведенных до принятия в начале июля изменений в регулирование оборота винодельческой продукции, и продукции, выпущенной после принятия поправок, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Законопроектом, в частности, предусмотрено, что ... при розничной продаже винодельческой продукции, произведенной до дня вступления в силу федерального закона № 345-ФЗ (поправки, принятые в июле - ред.), ее выкладка должна осуществляться отдельно от продукции, произведенной после дня вступления в силу федерального закона № 345-ФЗ", - говорится в пояснительной записке к проекту.Однако закон, вступивший в силу 2 июля, ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере.В настоящее время документ устанавливает, что отдельная выкладка от продукции, выпущенной по новым правилам, необходима при розничной продаже только для коньяка и бренди, произведенных и зафиксированных в ЕГАИС не позднее дня вступления в силу июльского закона. Такие бренди и коньяк также подлежат розничной реализации в порядке и на условиях, которые действовали до 2 июля.Также Минсельхоз РФ опубликовал законопроект для введения переходного периода по поправкам в регулирование оборота винодельческой продукции в России, которые были приняты в июле - в частности, оборот вина и шампанского, которые были произведены до июля, будет возможен по "старым" правилам до истечения срока годности напитков, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.Согласно пояснительной записке к проекту, он разработан, в том числе, "в целях установления переходного периода для реализации положений федерального закона № 345-ФЗ" - это принятые в июле текущего года поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя в России, а также в закон о виноградарстве и виноделии.Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".Также Минсельхоз РФ подготовил законопроект, который позволит менять на этикетке винодельческой продукции слова "игристое вино" на "шампанское" для продукции с таким наименованием места происхождения, если оно будет зарегистрировано в соответствии с российским законодательством, следует из текста документа, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Законопроектом предусматривается внесение изменений в федеральный закон № 468-ФЗ (закон о виноградарстве и виноделии - ред.), устанавливающих возможность указания на этикетке винодельческой продукции обозначения "шампанское" для продукции с данным наименованием места происхождения", - говорится в пояснительной записке к проекту.Документ вносит изменения в статью закона о виноградарстве и виноделии, которая устанавливает особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции.Согласно предлагаемым поправкам, на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" можно будет заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с соответствующим наименованием места происхождения товара (НМПТ) при условии его госрегистрации в соответствии с Гражданским кодексом РФ.Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако в начале сентября Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в РФ.

https://ria.ru/20210915/shampanskoe-1750027259.html

https://ria.ru/20210912/shampanskoe-1749410760.html

https://ria.ru/20210814/krym-1745679775.html

россия

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экономика, вино, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия