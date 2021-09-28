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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210928/vetnam-1752004827.html
Эксперты объяснили, какие туристы смогут отправиться во Вьетнам
Эксперты объяснили, какие туристы смогут отправиться во Вьетнам - РИА Новости, 28.09.2021
Эксперты объяснили, какие туристы смогут отправиться во Вьетнам
Названа категория туристов, для которой Вьетнам откроет границы в первую очередь, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T10:31
2021-09-28T10:31
туризм
вьетнам
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
коронавирус covid-19
нячанг
куда поехать
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Названа категория туристов, для которой Вьетнам откроет границы в первую очередь, сообщает АТОР.Вьетнам изменил сроки запуска "Песочницы" Фукуока, в ее рамках курорт на юге провинции Кьензянг планировалось открыть в октябре. Теперь первый чартерный рейс с иностранцами на острове ждут только 20 ноября.По сообщению вьетнамских СМИ, причина задержки — в низких темпах вакцинации. К настоящему моменту полностью привито лишь шесть процентов жителей острова, один компонент вакцины получили 35 процентов населения. Открытие Фукуока планировалось только при условии достижения иммунизации 90 процентов местных.По оценкам вьетнамских властей, им удастся привить 70 процентов населения Фукуока к середине ноября, поэтому остров "приоткроется" в конце последнего месяца осени.На пилотном этапе (с 20 ноября до 20 декабря) там ждут от одного до трех чартеров с туристами. Если новых случаев COVID-19 не возникнет, то квота на въезд должна увеличиваться. И это будут все так же чартерные рейсы.Таким образом, въехать во Вьетнам смогут только иностранцы, купившие путевку у туроператоров. Самостоятельных путешественников в страну пока не пустят.На первом основном этапе с 20 декабря 2021 года по 20 марта 2022 года планируется принимать на Фукуоке от трех до пяти тысяч зарубежных гостей в месяц, на втором этапе (с 20 марта по 20 июня 2022 года) — от пяти до десяти тысяч.Если "Песочница" Фукуока сработает, то по этой схеме Вьетнам откроет другие туристические направления: Далат, Халонг, Нячанг, Катба и Хойан.По предварительно утвержденному плану, иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, по прибытии на Фукуок освободят от карантина. Им потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа. Анализ придется повторно сдать в аэропорту.По прибытии в страну гости должны соблюдать правила "5K" министерства здравоохранения: khau trang (маски для лица), khu khuan (дезинфекция), khoang cach (дистанцирование), khong tu tap (запрет на собрания) и khai bao y te (декларация о состоянии здоровья).Туристам не разрешат пользоваться общественным транспортом: они смогут перемещаться только на специально отведенных машинах.Вьетнам признает "Спутник V". Авиасообщение между двумя странами возобновлено, но въезд разрешен исключительно репатриантам, иностранным специалистам и инвесторам.
https://ria.ru/20200215/1564645272.html
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вьетнам, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, нячанг, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
10:31 28.09.2021
 
Эксперты объяснили, какие туристы смогут отправиться во Вьетнам

Вьетнам в первую очередь откроется для организованных путешественников

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТам Кок, Вьетнам
Там Кок, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Названа категория туристов, для которой Вьетнам откроет границы в первую очередь, сообщает АТОР.
Вьетнам изменил сроки запуска "Песочницы" Фукуока, в ее рамках курорт на юге провинции Кьензянг планировалось открыть в октябре. Теперь первый чартерный рейс с иностранцами на острове ждут только 20 ноября.
По сообщению вьетнамских СМИ, причина задержки — в низких темпах вакцинации. К настоящему моменту полностью привито лишь шесть процентов жителей острова, один компонент вакцины получили 35 процентов населения. Открытие Фукуока планировалось только при условии достижения иммунизации 90 процентов местных.
По оценкам вьетнамских властей, им удастся привить 70 процентов населения Фукуока к середине ноября, поэтому остров "приоткроется" в конце последнего месяца осени.
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На пилотном этапе (с 20 ноября до 20 декабря) там ждут от одного до трех чартеров с туристами. Если новых случаев COVID-19 не возникнет, то квота на въезд должна увеличиваться. И это будут все так же чартерные рейсы.
Таким образом, въехать во Вьетнам смогут только иностранцы, купившие путевку у туроператоров. Самостоятельных путешественников в страну пока не пустят.
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На первом основном этапе с 20 декабря 2021 года по 20 марта 2022 года планируется принимать на Фукуоке от трех до пяти тысяч зарубежных гостей в месяц, на втором этапе (с 20 марта по 20 июня 2022 года) — от пяти до десяти тысяч.
Если "Песочница" Фукуока сработает, то по этой схеме Вьетнам откроет другие туристические направления: Далат, Халонг, Нячанг, Катба и Хойан.
По предварительно утвержденному плану, иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19, по прибытии на Фукуок освободят от карантина. Им потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа. Анализ придется повторно сдать в аэропорту.
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Туристам не разрешат пользоваться общественным транспортом: они смогут перемещаться только на специально отведенных машинах.
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