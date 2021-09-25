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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210925/vetnam-1751669379.html
Вьетнам отложил открытие для туристов популярного курорта
Вьетнам отложил открытие для туристов популярного курорта - РИА Новости, 25.09.2021
Вьетнам отложил открытие для туристов популярного курорта
Начало восстановления международного туризма на острове Фукуок у южных берегов Вьетнама перенесено с октября на ноябрь 2021 года из-за медленных темпов... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T13:01
2021-09-25T13:01
туризм
вакцинация
вьетнам
новости - туризм
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туризм
коронавирус covid-19
куда поехать
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БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Начало восстановления международного туризма на острове Фукуок у южных берегов Вьетнама перенесено с октября на ноябрь 2021 года из-за медленных темпов вакцинации от COVID-19 жителей острова, сообщает новостной интернет-портал VietnamNews со ссылкой на местные власти.Ранее предполагалось, что остров, популярный у иностранных туристов, в том числе и россиян, откроется для полностью вакцинированных путешественников с 1 октября. Но эпидемиологическая обстановка пока не позволяет реализовать этот план. В министерстве культуры, спорта и туризма Вьетнама пришли к выводу, что кампания вакцинации на острове Фукуок достигнет уровня, необходимого для открытия, только к началу ноября, отмечает портал.По плану пилотной программы в течение первых трех месяцев Фукуок будет принимать всего от трех до пяти тысяч иностранных туристов в месяц, размещая их в специально аккредитованных гостиницах и разрешая передвижение только по территории нескольких районов острова. Все путешественники будут доставляться из аэропортов по "запечатанным" маршрутам специально оборудованными изолированными автобусами и морским транспортом.
https://ria.ru/20210913/vetnam-1749804258.html
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РИА Новости
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вакцинация, вьетнам, новости - туризм, туристы, туризм, коронавирус covid-19, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
13:01 25.09.2021
 
Вьетнам отложил открытие для туристов популярного курорта

Открытие для туристов вьетнамского острова Фукуок перенесли с октября на ноябрь

© Фото : International Terminal - Tan Son Nhat Int'l AirportСамолеты в аэропорту Таншоннят во Вьетнаме
Самолеты в аэропорту Таншоннят во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Фото : International Terminal - Tan Son Nhat Int'l Airport
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БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Начало восстановления международного туризма на острове Фукуок у южных берегов Вьетнама перенесено с октября на ноябрь 2021 года из-за медленных темпов вакцинации от COVID-19 жителей острова, сообщает новостной интернет-портал VietnamNews со ссылкой на местные власти.
Ранее предполагалось, что остров, популярный у иностранных туристов, в том числе и россиян, откроется для полностью вакцинированных путешественников с 1 октября. Но эпидемиологическая обстановка пока не позволяет реализовать этот план.
В министерстве культуры, спорта и туризма Вьетнама пришли к выводу, что кампания вакцинации на острове Фукуок достигнет уровня, необходимого для открытия, только к началу ноября, отмечает портал.
По плану пилотной программы в течение первых трех месяцев Фукуок будет принимать всего от трех до пяти тысяч иностранных туристов в месяц, размещая их в специально аккредитованных гостиницах и разрешая передвижение только по территории нескольких районов острова.
Все путешественники будут доставляться из аэропортов по "запечатанным" маршрутам специально оборудованными изолированными автобусами и морским транспортом.
Рыбацкие лодки в заливе острова Фукуок - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 10:39Туризм
Популярный вьетнамский курорт готов открыться для туристов
 
ТуризмВакцинацияВьетнамНовости - ТуризмтуристыТуризмКоронавирус COVID-19куда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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