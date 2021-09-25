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Вьетнам отложил открытие для туристов популярного курорта

Вьетнам отложил открытие для туристов популярного курорта - РИА Новости, 25.09.2021

Вьетнам отложил открытие для туристов популярного курорта

Начало восстановления международного туризма на острове Фукуок у южных берегов Вьетнама перенесено с октября на ноябрь 2021 года из-за медленных темпов... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:01

2021-09-25T13:01

2021-09-25T13:01

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БАНГКОК, 24 сен – РИА Новости. Начало восстановления международного туризма на острове Фукуок у южных берегов Вьетнама перенесено с октября на ноябрь 2021 года из-за медленных темпов вакцинации от COVID-19 жителей острова, сообщает новостной интернет-портал VietnamNews со ссылкой на местные власти.Ранее предполагалось, что остров, популярный у иностранных туристов, в том числе и россиян, откроется для полностью вакцинированных путешественников с 1 октября. Но эпидемиологическая обстановка пока не позволяет реализовать этот план. В министерстве культуры, спорта и туризма Вьетнама пришли к выводу, что кампания вакцинации на острове Фукуок достигнет уровня, необходимого для открытия, только к началу ноября, отмечает портал.По плану пилотной программы в течение первых трех месяцев Фукуок будет принимать всего от трех до пяти тысяч иностранных туристов в месяц, размещая их в специально аккредитованных гостиницах и разрешая передвижение только по территории нескольких районов острова. Все путешественники будут доставляться из аэропортов по "запечатанным" маршрутам специально оборудованными изолированными автобусами и морским транспортом.

https://ria.ru/20210913/vetnam-1749804258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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