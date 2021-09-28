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ФСБ рассекретила материалы об убийстве нацистами больных детей на Кавказе
ФСБ рассекретила материалы об убийстве нацистами больных детей на Кавказе - РИА Новости, 28.09.2021
ФСБ рассекретила материалы об убийстве нацистами больных детей на Кавказе
Крымское управление ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало архивные документы об уничтожении нацистами больных детей на Северном Кавказе. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:27
2021-09-28T14:21
теберда
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
карачаево-черкесская республика (кчр)
без срока давности
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Крымское управление ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало архивные документы об уничтожении нацистами больных детей на Северном Кавказе.В начале войны на курорт "Теберда", который находился в Карачаевской автономной области Ставропольского края, эвакуировали несовершеннолетних из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма. В декабре 1942 года место оккупировали фашисты. Из рассекреченных материалов следует, что они убили 47 лечившихся там еврейских детей. В составлении списков будущих жертв участвовал главный врач учреждения.Пациентам сказали, что их перевезут в черкесский детский дом, после чего погрузили в герметично закупоренный автомобиль и умертвили."Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье", — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.По свидетельствам очевидцев, шесть человек удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи, внося данные в анкету, либо умышленно не заполнили графу "национальность", либо сделали неправильную запись.
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теберда, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), карачаево-черкесская республика (кчр), без срока давности, россия
13:27 28.09.2021 (обновлено: 14:21 28.09.2021)
 
ФСБ рассекретила материалы об убийстве нацистами больных детей на Кавказе

ФСБ рассекретила материалы об убийстве нацистами 47 больных детей на курорте Теберда

© Радио SputnikЛубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Радио Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Крымское управление ФСБ в рамках проекта "Без срока давности" обнародовало архивные документы об уничтожении нацистами больных детей на Северном Кавказе.
В начале войны на курорт "Теберда", который находился в Карачаевской автономной области Ставропольского края, эвакуировали несовершеннолетних из нескольких санаториев Советского Союза, в том числе из Крыма.
В декабре 1942 года место оккупировали фашисты. Из рассекреченных материалов следует, что они убили 47 лечившихся там еврейских детей. В составлении списков будущих жертв участвовал главный врач учреждения.
Пациентам сказали, что их перевезут в черкесский детский дом, после чего погрузили в герметично закупоренный автомобиль и умертвили.
"Большинство ребят страдало костным туберкулезом и не могло самостоятельно передвигаться. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом. Удушенные газом больные дети впоследствии были сброшены в Тебердинское ущелье", — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.
По свидетельствам очевидцев, шесть человек удалось спасти: при поступлении в санатории некоторые врачи, внося данные в анкету, либо умышленно не заполнили графу "национальность", либо сделали неправильную запись.
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ТебердаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великая Отечественная война (1941-1945)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Без срока давностиРоссия
 
 
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