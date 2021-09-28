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Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 28.09.2021
Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T19:18
2021-09-28T19:18
в мире
технологии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 18.40 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Великобритании и Канады. Также о неполадках сообщают пользователи из Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии.Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются и в работе приложения. Отмечаются также проблемы со входом в учетную запись.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, twitter
19:18 28.09.2021
 
Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети

Downdetector: пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 18.40 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Великобритании и Канады. Также о неполадках сообщают пользователи из Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии.
Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются и в работе приложения. Отмечаются также проблемы со входом в учетную запись.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 18:53Захват власти в Афганистане талибами
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В миреТехнологииTwitter
 
 
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