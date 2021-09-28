https://ria.ru/20210928/twitter-1752219176.html

Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 28.09.2021

Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:18

2021-09-28T19:18

2021-09-28T19:18

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 18.40 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Великобритании и Канады. Также о неполадках сообщают пользователи из Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Ирландии и Италии.Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются и в работе приложения. Отмечаются также проблемы со входом в учетную запись.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210926/twitter-1751898768.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter