Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20210928/turizm-1752157893.html
В Ульяновской области стартовала неделя туризма и индустрии гостеприимства
В Ульяновской области стартовала неделя туризма и индустрии гостеприимства - РИА Новости, 28.09.2021
В Ульяновской области стартовала неделя туризма и индустрии гостеприимства
В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:45
2021-09-28T13:49
ульяновская область
ульяновская область
отдых
москва
новости - туризм
туристы
что посмотреть
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752157868_0:287:1280:1007_1920x0_80_0_0_eb1b8f81685dcbfc74ad21ccc9045f2c.jpg
УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам его директора Дениса Ильина, в пятерку регионов, откуда чаще всего в этот период туристы приезжали в Ульяновскую область, вошли Москва и Петербург, Самарская область, Татарстан и Башкортостан.В череде мероприятий, направленных на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в Ульяновской области пройдут презентации возможностей региональной туриндустрии, мастер-классы на тему развития гостиничной сферы для студентов профильных вузов, встречи с представителями музейного и краеведческого сообщества, турбизнеса, а также с производителями сувенирной продукции: вместе они обсудят реализацию проекта "Яркие выходные в Поволжье".Эти и другие события недели гостеприимства в регионе нацелены на совершенствование управления в сфере туризма, повышение доступности туристических услуг и развитие инфраструктуры согласно ключевым задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отмечает пресс-служба.Итоги ежегодного конкурса "Лидер туриндустрии Ульяновской области" подведут 29 сентября.
https://ria.ru/20210915/prazdnik-1750114978.html
ульяновская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752157868_0:274:1280:1234_1920x0_80_0_0_85ac25879e1ddbc02c3a4f9c81f37545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ульяновская область, отдых, москва, новости - туризм, туристы, что посмотреть , куда поехать
13:45 28.09.2021 (обновлено: 13:49 28.09.2021)
 

В Ульяновской области стартовала неделя туризма и индустрии гостеприимства

© Фото : агентство по туризму Ульяновской областиУчастники проекта "Яркие выходные в Поволжье" в рамках недели туризма и индустрии гостеприимства в Ульяновской области
Участники проекта Яркие выходные в Поволжье в рамках недели туризма и индустрии гостеприимства в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : агентство по туризму Ульяновской области
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Отрасль туризма в регионе развивается достаточно активно, открываются новые предпринимательские проекты, запускаются уникальные туристические маршруты. Все популярнее становится деловой туризм и туризм выходного дня. Так, с мая по август 2021 года Ульяновскую область посетило более 2,8 миллиона человек", - приводит пресс-служба данные регионального Агентства по туризму.
По словам его директора Дениса Ильина, в пятерку регионов, откуда чаще всего в этот период туристы приезжали в Ульяновскую область, вошли Москва и Петербург, Самарская область, Татарстан и Башкортостан.
В череде мероприятий, направленных на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в Ульяновской области пройдут презентации возможностей региональной туриндустрии, мастер-классы на тему развития гостиничной сферы для студентов профильных вузов, встречи с представителями музейного и краеведческого сообщества, турбизнеса, а также с производителями сувенирной продукции: вместе они обсудят реализацию проекта "Яркие выходные в Поволжье".
Эти и другие события недели гостеприимства в регионе нацелены на совершенствование управления в сфере туризма, повышение доступности туристических услуг и развитие инфраструктуры согласно ключевым задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отмечает пресс-служба.
Итоги ежегодного конкурса "Лидер туриндустрии Ульяновской области" подведут 29 сентября.
Праздник Сабантуй в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 10:52Ульяновская область
Ульяновская область начала подготовку к Всероссийскому Сабантую-2022
 
Ульяновская областьУльяновская областьОтдыхМоскваНовости - Туризмтуристычто посмотретькуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Патрушев рассказал о кибератаках на информационные ресурсы Дальнего Востока
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
Лента новостейМолния