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В Ульяновской области стартовала неделя туризма и индустрии гостеприимства

В Ульяновской области стартовала неделя туризма и индустрии гостеприимства - РИА Новости, 28.09.2021

В Ульяновской области стартовала неделя туризма и индустрии гостеприимства

В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:45

2021-09-28T13:45

2021-09-28T13:49

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УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам его директора Дениса Ильина, в пятерку регионов, откуда чаще всего в этот период туристы приезжали в Ульяновскую область, вошли Москва и Петербург, Самарская область, Татарстан и Башкортостан.В череде мероприятий, направленных на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в Ульяновской области пройдут презентации возможностей региональной туриндустрии, мастер-классы на тему развития гостиничной сферы для студентов профильных вузов, встречи с представителями музейного и краеведческого сообщества, турбизнеса, а также с производителями сувенирной продукции: вместе они обсудят реализацию проекта "Яркие выходные в Поволжье".Эти и другие события недели гостеприимства в регионе нацелены на совершенствование управления в сфере туризма, повышение доступности туристических услуг и развитие инфраструктуры согласно ключевым задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отмечает пресс-служба.Итоги ежегодного конкурса "Лидер туриндустрии Ульяновской области" подведут 29 сентября.

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