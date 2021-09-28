13:45 28.09.2021 (обновлено: 13:49 28.09.2021)
В Ульяновской области стартовала неделя туризма и индустрии гостеприимства
© Фото : агентство по туризму Ульяновской областиУчастники проекта "Яркие выходные в Поволжье" в рамках недели туризма и индустрии гостеприимства в Ульяновской области
УЛЬЯНОВСК, 28 сен – РИА Новости. В Ульяновской области стартовала неделя национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Отрасль туризма в регионе развивается достаточно активно, открываются новые предпринимательские проекты, запускаются уникальные туристические маршруты. Все популярнее становится деловой туризм и туризм выходного дня. Так, с мая по август 2021 года Ульяновскую область посетило более 2,8 миллиона человек", - приводит пресс-служба данные регионального Агентства по туризму.
По словам его директора Дениса Ильина, в пятерку регионов, откуда чаще всего в этот период туристы приезжали в Ульяновскую область, вошли Москва и Петербург, Самарская область, Татарстан и Башкортостан.
В череде мероприятий, направленных на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в Ульяновской области пройдут презентации возможностей региональной туриндустрии, мастер-классы на тему развития гостиничной сферы для студентов профильных вузов, встречи с представителями музейного и краеведческого сообщества, турбизнеса, а также с производителями сувенирной продукции: вместе они обсудят реализацию проекта "Яркие выходные в Поволжье".
Эти и другие события недели гостеприимства в регионе нацелены на совершенствование управления в сфере туризма, повышение доступности туристических услуг и развитие инфраструктуры согласно ключевым задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отмечает пресс-служба.
Итоги ежегодного конкурса "Лидер туриндустрии Ульяновской области" подведут 29 сентября.