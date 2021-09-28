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Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана - РИА Новости, 28.09.2021

Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства Афганистана

Движение "Талибан"* заявило о нарушении воздушного пространства Афганистана американскими беспилотниками. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T19:57

2021-09-28T19:57

2021-09-28T19:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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КАБУЛ, 28 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило о нарушении воздушного пространства Афганистана американскими беспилотниками.Согласно заявлению, которое опубликовал на своей странице в Twitter заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид, беспилотники США в воздушном пространстве страны являются нарушением суверенитета "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание политической системы талибов)."Мы призываем все страны, особенно Соединенные Штаты, действовать в соответствии со взаимными обязательствами... с целью предотвращения каких-либо негативных последствий", - говорится в заявлении талибов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, сша, афганистан