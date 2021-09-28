https://ria.ru/20210928/sud-1752206610.html

ВГТРК выиграла в литовском суде дело о приостановке вещания "РТР-Планета"

ВГТРК выиграла в литовском суде дело о приостановке вещания "РТР-Планета" - РИА Новости, 28.09.2021

ВГТРК выиграла в литовском суде дело о приостановке вещания "РТР-Планета"

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания выиграла в Высшем административном суде Литвы дело против национальной комиссии по радио РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:02

2021-09-28T18:02

2021-09-28T21:03

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ВИЛЬНЮС, 28 сен — РИА Новости. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания выиграла в Высшем административном суде Литвы дело против национальной комиссии по радио и телевидению (LRTK), которая в феврале 2018 года приостанавливала вещание телеканала "РТР-Планета" на территории страны на год, сообщило Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.Отмечается, что действия LRTK признали незаконными."Выявлено, что у трех членов комиссии из семи голосовавших были официальные договорные отношения с местными телеканалами", — приводит агентство сообщение пресс-службы.Также, по данным Sputnik, суд отменил решение литовского регулятора, который в апреле того же года оштрафовал компанию Init за ретрансляцию другой версии канала. Отмечается, что был нарушен принцип беспристрастности, поскольку решения комиссии могли способствовать продвижению интересов отдельных лиц.Суд признал, что LRTK выносила свое решение без необходимого кворума, а трое из семи членов комиссии участвовали в ее работе незаконно. Тогда значительная часть принятых с 2017 года по настоящее время решений также является нелегитимной и должна быть подвергнута соответствующей судебной процедуре, пишет издание.В феврале 2018 года LRTK ограничивала на год вещание "РТР-Планета". Причиной этого запрета назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности". Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции телепрограмм "РТР Планета" (и других версий этого канала — "Россия РТР", Rossija RTR).В апреле 2018 года комиссия оштрафовала на 150 тысяч евро литовскую компанию по предоставлению услуг телевидения Init за отказ приостановить вещание "РТР Планеты" и его версий.Власти Балтийских стран неоднократно создавали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210514/obse-1732277623.html

https://ria.ru/20210618/latviya-1737603540.html

https://ria.ru/20210512/telekanal-1732022813.html

https://ria.ru/20210201/veschanie-1595495232.html

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в мире, литва, вильнюс, вгтрк, ртр планета, россия