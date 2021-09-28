Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/sud-1752206610.html
ВГТРК выиграла в литовском суде дело о приостановке вещания "РТР-Планета"
ВГТРК выиграла в литовском суде дело о приостановке вещания "РТР-Планета" - РИА Новости, 28.09.2021
ВГТРК выиграла в литовском суде дело о приостановке вещания "РТР-Планета"
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания выиграла в Высшем административном суде Литвы дело против национальной комиссии по радио РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:02
2021-09-28T21:03
в мире
литва
вильнюс
вгтрк
ртр планета
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_0:213:2887:1836_1920x0_80_0_0_e46b52cc4d847cdcebb51b70e965b9b0.jpg
ВИЛЬНЮС, 28 сен — РИА Новости. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания выиграла в Высшем административном суде Литвы дело против национальной комиссии по радио и телевидению (LRTK), которая в феврале 2018 года приостанавливала вещание телеканала "РТР-Планета" на территории страны на год, сообщило Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.Отмечается, что действия LRTK признали незаконными."Выявлено, что у трех членов комиссии из семи голосовавших были официальные договорные отношения с местными телеканалами", — приводит агентство сообщение пресс-службы.Также, по данным Sputnik, суд отменил решение литовского регулятора, который в апреле того же года оштрафовал компанию Init за ретрансляцию другой версии канала. Отмечается, что был нарушен принцип беспристрастности, поскольку решения комиссии могли способствовать продвижению интересов отдельных лиц.Суд признал, что LRTK выносила свое решение без необходимого кворума, а трое из семи членов комиссии участвовали в ее работе незаконно. Тогда значительная часть принятых с 2017 года по настоящее время решений также является нелегитимной и должна быть подвергнута соответствующей судебной процедуре, пишет издание.В феврале 2018 года LRTK ограничивала на год вещание "РТР-Планета". Причиной этого запрета назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности". Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции телепрограмм "РТР Планета" (и других версий этого канала — "Россия РТР", Rossija RTR).В апреле 2018 года комиссия оштрафовала на 150 тысяч евро литовскую компанию по предоставлению услуг телевидения Init за отказ приостановить вещание "РТР Планеты" и его версий.Власти Балтийских стран неоднократно создавали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210514/obse-1732277623.html
https://ria.ru/20210618/latviya-1737603540.html
https://ria.ru/20210512/telekanal-1732022813.html
https://ria.ru/20210201/veschanie-1595495232.html
литва
вильнюс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595878259_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_7b537899163f97127e511651ab6a1816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, вильнюс, вгтрк, ртр планета, россия
18:02 28.09.2021 (обновлено: 21:03 28.09.2021)
 
ВГТРК выиграла в литовском суде дело о приостановке вещания "РТР-Планета"

ВГТРК выиграла в литовском суде дело против комиссии по радио и телевидению

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 28 сен — РИА Новости. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания выиграла в Высшем административном суде Литвы дело против национальной комиссии по радио и телевидению (LRTK), которая в феврале 2018 года приостанавливала вещание телеканала "РТР-Планета" на территории страны на год, сообщило Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
Отмечается, что действия LRTK признали незаконными.
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 12:00
Россия поднимет в ОБСЕ вопрос о решении ЕК по вещанию "РТР-Планета"
"Выявлено, что у трех членов комиссии из семи голосовавших были официальные договорные отношения с местными телеканалами", — приводит агентство сообщение пресс-службы.
Также, по данным Sputnik, суд отменил решение литовского регулятора, который в апреле того же года оштрафовал компанию Init за ретрансляцию другой версии канала. Отмечается, что был нарушен принцип беспристрастности, поскольку решения комиссии могли способствовать продвижению интересов отдельных лиц.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 17:23
Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке
Суд признал, что LRTK выносила свое решение без необходимого кворума, а трое из семи членов комиссии участвовали в ее работе незаконно. Тогда значительная часть принятых с 2017 года по настоящее время решений также является нелегитимной и должна быть подвергнута соответствующей судебной процедуре, пишет издание.
В феврале 2018 года LRTK ограничивала на год вещание "РТР-Планета". Причиной этого запрета назвали "непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности". Запрет действовал до 23 февраля 2019 года, он предусматривал приостановку ретрансляции телепрограмм "РТР Планета" (и других версий этого канала — "Россия РТР", Rossija RTR).
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 19:23Медиавойны
Еврокомиссия сочла приостановку вещания "Россия-РТР" в Латвии оправданной
В апреле 2018 года комиссия оштрафовала на 150 тысяч евро литовскую компанию по предоставлению услуг телевидения Init за отказ приостановить вещание "РТР Планеты" и его версий.
Власти Балтийских стран неоднократно создавали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Рига - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 13:22
"Начнем голодать". РЕН ТВ отреагировал на прекращение вещания в Латвии
 
В миреЛитваВильнюсВГТРКРТР ПланетаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Лента новостейМолния