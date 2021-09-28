https://ria.ru/20210928/sindrom-1752238698.html

У американского разведчика в Сербии выявили "гаванский синдром"

У американского разведчика в Сербии выявили "гаванский синдром" - РИА Новости, 28.09.2021

У американского разведчика в Сербии выявили "гаванский синдром"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США эвакуировало сотрудника разведки, служившего в Сербии, из-за неврологических приступов, похожих на симптомы... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T23:07

2021-09-28T23:07

2021-09-28T23:07

в мире

сша

сербия

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США эвакуировало сотрудника разведки, служившего в Сербии, из-за неврологических приступов, похожих на симптомы "гаванского синдрома", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.По словам чиновников, инцидент на Балканах может быть показателем того, что на американских служащих, предположительно, совершается все больше атак как в США, так и за рубежом. Газета отмечает, что случай в Сербии стал последним в ряде инцидентов, которые США рассматривают как нападения на своих разведчиков и дипломатов."За последние 60-90 дней поступало множество сообщений о других случаях", - сообщил профессор неврологии в Джорджтаунском университете Джеймс Джордано, который консультирует правительство США по "гаванскому синдрому".По его словам, сообщения об этих случаях достоверны, так как "содержат проверенные показатели здоровья".Как отмечают американские чиновники, случаи "гаванского синдрома" вызывают проблемы со здоровьем и разочаровывают власти США. Отмечается, что некоторые американские дипломаты и разведчики стали неохотнее соглашаться на командировки в другие страны.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".Кроме того, американские СМИ сообщали, что более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала срока президента США Джо Байдена.Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. Ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.

https://ria.ru/20210926/naryshkin-1751862039.html

https://ria.ru/20210723/tsru-1742456265.html

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в мире, сша, сербия, центральное разведывательное управление (цру)