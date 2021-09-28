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США показали "отсталое чудо для Путина" и рассмешили британцев
США показали "отсталое чудо для Путина" и рассмешили британцев - РИА Новости, 28.09.2021
США показали "отсталое чудо для Путина" и рассмешили британцев
Читатели британского портала Daily Express раскритиковали статью об испытаниях ракеты, которая, согласно сообщениям Минобороны США, превысила скорость звука... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T16:29
2021-09-28T21:05
в мире
безопасность
сша
владимир путин
министерство обороны сша
raytheon
darpa
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели британского портала Daily Express раскритиковали статью об испытаниях ракеты, которая, согласно сообщениям Минобороны США, превысила скорость звука более чем в пять раз.Авторы материала обратили внимание на слова представителя Агентства по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) Эндрю Кнедлера, назвавшего проект "настоящим чудом, сотворенным американскими военными". В заголовке также указывается, что испытания могут послужить сигналом для президента России Владимира Путина.Пользователи Сети, в свою очередь, напомнили о неудачах армии США и поиронизировали над "успехами Пентагона"."Игрушки для мальчишек. &lt;…&gt; Войны со стрельбой ведут только отсталые страны, которым посчастливилось иметь ВВС. Когда в последний раз передовая и развитая страна вступала в войну с другой передовой и развитой страной?" — написал один из них."Путин не воспринимает Байдена всерьез. &lt;…&gt; Никто в мире уже не будет воспринимать Байдена всерьез", — отметил другой."Америке надо перестраиваться, а не производством оружия заниматься", — задумались в комментариях."Подают сигнал? Очень смешно. &lt;…&gt; Россия сигнал слышит — ясно и четко. Как и весь остальной мир, она смеется над Байденом и его жалкой армией. Подождите, когда эти мальчики в платьях с розовыми волосами наткнутся на поле боя на настоящих мужчин", — добавил читатель портала."Скоро будет война", — предположил один из пользователей.О проведенных испытаниях стало известно накануне. Как сообщили в DARPA, ракету, созданную корпорацией Raytheon с двигателем Northrop Grummann, запустили с самолета. Ее двигатель работает на смеси углеводородного топлива и воздуха.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, безопасность, сша, владимир путин, министерство обороны сша, raytheon, darpa, вооруженные силы сша, ракеты, россия
16:29 28.09.2021 (обновлено: 21:05 28.09.2021)
 
США показали "отсталое чудо для Путина" и рассмешили британцев

Читатели Daily Express: испытания новой американской гиперзвуковой ракеты выглядят смешно

© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of StaffВоенные США у здания Пентагона
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели британского портала Daily Express раскритиковали статью об испытаниях ракеты, которая, согласно сообщениям Минобороны США, превысила скорость звука более чем в пять раз.
Авторы материала обратили внимание на слова представителя Агентства по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) Эндрю Кнедлера, назвавшего проект "настоящим чудом, сотворенным американскими военными". В заголовке также указывается, что испытания могут послужить сигналом для президента России Владимира Путина.
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В США назвали оружие, способное лишить Россию преимущества
Пользователи Сети, в свою очередь, напомнили о неудачах армии США и поиронизировали над "успехами Пентагона".
"Игрушки для мальчишек. <…> Войны со стрельбой ведут только отсталые страны, которым посчастливилось иметь ВВС. Когда в последний раз передовая и развитая страна вступала в войну с другой передовой и развитой страной?" — написал один из них.
"Путин не воспринимает Байдена всерьез. <…> Никто в мире уже не будет воспринимать Байдена всерьез", — отметил другой.
"Америке надо перестраиваться, а не производством оружия заниматься", — задумались в комментариях.
Первый запуск прототипа перспективного гиперзвукового оружия (Advanced Hypersonic Weapon ) на полигоне в США - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 12:31
В США заявили, что им "предельно ясны" планы России по гиперзвуку
"Подают сигнал? Очень смешно. <…> Россия сигнал слышит — ясно и четко. Как и весь остальной мир, она смеется над Байденом и его жалкой армией. Подождите, когда эти мальчики в платьях с розовыми волосами наткнутся на поле боя на настоящих мужчин", — добавил читатель портала.
"Скоро будет война", — предположил один из пользователей.
О проведенных испытаниях стало известно накануне. Как сообщили в DARPA, ракету, созданную корпорацией Raytheon с двигателем Northrop Grummann, запустили с самолета. Ее двигатель работает на смеси углеводородного топлива и воздуха.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 08:00
"Сможете сбивать русские ракеты". Чем США хотят вооружить Украину
 
В миреБезопасностьСШАВладимир ПутинМинистерство обороны СШАRaytheonDARPAВооруженные силы СШАРакетыРоссия
 
 
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