https://ria.ru/20210928/raketa-1752189251.html

США показали "отсталое чудо для Путина" и рассмешили британцев

США показали "отсталое чудо для Путина" и рассмешили британцев - РИА Новости, 28.09.2021

США показали "отсталое чудо для Путина" и рассмешили британцев

Читатели британского портала Daily Express раскритиковали статью об испытаниях ракеты, которая, согласно сообщениям Минобороны США, превысила скорость звука... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T16:29

2021-09-28T16:29

2021-09-28T21:05

в мире

безопасность

сша

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вооруженные силы сша

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели британского портала Daily Express раскритиковали статью об испытаниях ракеты, которая, согласно сообщениям Минобороны США, превысила скорость звука более чем в пять раз.Авторы материала обратили внимание на слова представителя Агентства по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) Эндрю Кнедлера, назвавшего проект "настоящим чудом, сотворенным американскими военными". В заголовке также указывается, что испытания могут послужить сигналом для президента России Владимира Путина.Пользователи Сети, в свою очередь, напомнили о неудачах армии США и поиронизировали над "успехами Пентагона"."Игрушки для мальчишек. <…> Войны со стрельбой ведут только отсталые страны, которым посчастливилось иметь ВВС. Когда в последний раз передовая и развитая страна вступала в войну с другой передовой и развитой страной?" — написал один из них."Путин не воспринимает Байдена всерьез. <…> Никто в мире уже не будет воспринимать Байдена всерьез", — отметил другой."Америке надо перестраиваться, а не производством оружия заниматься", — задумались в комментариях."Подают сигнал? Очень смешно. <…> Россия сигнал слышит — ясно и четко. Как и весь остальной мир, она смеется над Байденом и его жалкой армией. Подождите, когда эти мальчики в платьях с розовыми волосами наткнутся на поле боя на настоящих мужчин", — добавил читатель портала."Скоро будет война", — предположил один из пользователей.О проведенных испытаниях стало известно накануне. Как сообщили в DARPA, ракету, созданную корпорацией Raytheon с двигателем Northrop Grummann, запустили с самолета. Ее двигатель работает на смеси углеводородного топлива и воздуха.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210918/oruzhie-1750690151.html

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в мире, безопасность, сша, владимир путин, министерство обороны сша, raytheon, darpa, вооруженные силы сша, ракеты, россия