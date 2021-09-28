16:29 28.09.2021 (обновлено: 21:05 28.09.2021)
США показали "отсталое чудо для Путина" и рассмешили британцев
Читатели Daily Express: испытания новой американской гиперзвуковой ракеты выглядят смешно
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Читатели британского портала Daily Express раскритиковали статью об испытаниях ракеты, которая, согласно сообщениям Минобороны США, превысила скорость звука более чем в пять раз.
Авторы материала обратили внимание на слова представителя Агентства по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA) Эндрю Кнедлера, назвавшего проект "настоящим чудом, сотворенным американскими военными". В заголовке также указывается, что испытания могут послужить сигналом для президента России Владимира Путина.
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Пользователи Сети, в свою очередь, напомнили о неудачах армии США и поиронизировали над "успехами Пентагона".
"Игрушки для мальчишек. <…> Войны со стрельбой ведут только отсталые страны, которым посчастливилось иметь ВВС. Когда в последний раз передовая и развитая страна вступала в войну с другой передовой и развитой страной?" — написал один из них.
"Путин не воспринимает Байдена всерьез. <…> Никто в мире уже не будет воспринимать Байдена всерьез", — отметил другой.
"Америке надо перестраиваться, а не производством оружия заниматься", — задумались в комментариях.
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"Подают сигнал? Очень смешно. <…> Россия сигнал слышит — ясно и четко. Как и весь остальной мир, она смеется над Байденом и его жалкой армией. Подождите, когда эти мальчики в платьях с розовыми волосами наткнутся на поле боя на настоящих мужчин", — добавил читатель портала.
"Скоро будет война", — предположил один из пользователей.
О проведенных испытаниях стало известно накануне. Как сообщили в DARPA, ракету, созданную корпорацией Raytheon с двигателем Northrop Grummann, запустили с самолета. Ее двигатель работает на смеси углеводородного топлива и воздуха.
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