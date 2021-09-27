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В Пентагоне рассказали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
В Пентагоне рассказали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 28.09.2021
В Пентагоне рассказали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-27T21:08
2021-09-27T21:08
2021-09-28T00:37
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ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).Ракету, созданную корпорацией Raytheon, запустили с самолета. Двигатель Northrop Grummann работает на смеси углеводородного топлива и воздуха.Как пояснили в оборонном ведомстве, это первое успешное испытание такого рода с 2013 года.Целью ставилась интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет."Все основные задачи испытания были выполнены", — утверждают в Пентагоне.Пять скоростей звука —это около 6,2 тысячи километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, которая наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет.
https://ria.ru/20210926/istrebitel-1751917067.html
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ракета, сша, министерство обороны сша, в мире, raytheon
21:08 27.09.2021 (обновлено: 00:37 28.09.2021)
В Пентагоне рассказали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты со скоростью, в пять раз выше скорости звука