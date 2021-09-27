https://ria.ru/20210927/raketa-1752079446.html

В Пентагоне рассказали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

В Пентагоне рассказали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 28.09.2021

В Пентагоне рассказали об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-27T21:08

2021-09-27T21:08

2021-09-28T00:37

ракета

сша

министерство обороны сша

в мире

raytheon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 27 сен — РИА Новости. США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).Ракету, созданную корпорацией Raytheon, запустили с самолета. Двигатель Northrop Grummann работает на смеси углеводородного топлива и воздуха.Как пояснили в оборонном ведомстве, это первое успешное испытание такого рода с 2013 года.Целью ставилась интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет."Все основные задачи испытания были выполнены", — утверждают в Пентагоне.Пять скоростей звука —это около 6,2 тысячи километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, которая наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет.

https://ria.ru/20210926/istrebitel-1751917067.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракета, сша, министерство обороны сша, в мире, raytheon