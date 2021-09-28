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СДПГ пригласила "Зеленых" к переговорам о создании правительства Германии

СДПГ пригласила "Зеленых" к переговорам о создании правительства Германии - РИА Новости, 28.09.2021

СДПГ пригласила "Зеленых" к переговорам о создании правительства Германии

В партии "Зеленые" заявили, что будут говорить со всеми партнерами по вопросу о новом кабмине ФРГ, но наиболее вероятной обозначена коалиция "Светофор" при... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T13:48

2021-09-28T13:48

2021-09-28T14:10

германия

в мире

союз 90/зеленые

выборы в парламент германии

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. В партии "Зеленые" заявили, что будут говорить со всеми партнерами по вопросу о новом кабмине ФРГ, но наиболее вероятной обозначена коалиция "Светофор" при участии "Зеленых", Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и либералов из Свободной демократической партии."Сначала будут переговоры, как это уже было анонсировано нашими двумя лидерами избирательных списков, переговоры между Свободной демократической партией и нами. Социал-демократическая партия Германия уже пригласила (нас к переговорам). Мы уверены, что переговоры будут интересными. Рады предстоящим переговорам, готовимся к ним, готовы к ним", - заявил Хофрайтер перед заседанием новоизбранной фракции."Само собой разумеется, что мы будем говорить со всеми демократическими партиями, но более вероятно, что в конце придем к "Светофору" (коалиция названа по цветам составляющих ее партий – ред.). Аккуратно говоря, мы будем говорить со всеми", - сказал журналистам во вторник сопредседатель фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге ФРГ старого созыва Антон Хофрайтер.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, в мире, союз 90/зеленые , выборы в парламент германии, хдс/хсс