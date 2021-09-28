Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210928/pravitelstvo-1752160243.html
СДПГ пригласила "Зеленых" к переговорам о создании правительства Германии
СДПГ пригласила "Зеленых" к переговорам о создании правительства Германии - РИА Новости, 28.09.2021
СДПГ пригласила "Зеленых" к переговорам о создании правительства Германии
В партии "Зеленые" заявили, что будут говорить со всеми партнерами по вопросу о новом кабмине ФРГ, но наиболее вероятной обозначена коалиция "Светофор" при... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T13:48
2021-09-28T14:10
германия
в мире
союз 90/зеленые
выборы в парламент германии
хдс/хсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941113_0:174:3026:1876_1920x0_80_0_0_cfbfe504972a7630cffb5d0d713b4832.jpg
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. В партии "Зеленые" заявили, что будут говорить со всеми партнерами по вопросу о новом кабмине ФРГ, но наиболее вероятной обозначена коалиция "Светофор" при участии "Зеленых", Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и либералов из Свободной демократической партии."Сначала будут переговоры, как это уже было анонсировано нашими двумя лидерами избирательных списков, переговоры между Свободной демократической партией и нами. Социал-демократическая партия Германия уже пригласила (нас к переговорам). Мы уверены, что переговоры будут интересными. Рады предстоящим переговорам, готовимся к ним, готовы к ним", - заявил Хофрайтер перед заседанием новоизбранной фракции."Само собой разумеется, что мы будем говорить со всеми демократическими партиями, но более вероятно, что в конце придем к "Светофору" (коалиция названа по цветам составляющих ее партий – ред.). Аккуратно говоря, мы будем говорить со всеми", - сказал журналистам во вторник сопредседатель фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге ФРГ старого созыва Антон Хофрайтер.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941113_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_5317f4540d5868a143e2405a069250cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, в мире, союз 90/зеленые , выборы в парламент германии, хдс/хсс
13:48 28.09.2021 (обновлено: 14:10 28.09.2021)
 
СДПГ пригласила "Зеленых" к переговорам о создании правительства Германии

В партии "Зеленые" назвали коалицию "Светофор" в новом кабмине Германии наиболее вероятной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАгитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца
Агитационный плакат вице-канцлера Германии и министра финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. В партии "Зеленые" заявили, что будут говорить со всеми партнерами по вопросу о новом кабмине ФРГ, но наиболее вероятной обозначена коалиция "Светофор" при участии "Зеленых", Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и либералов из Свободной демократической партии.
"Сначала будут переговоры, как это уже было анонсировано нашими двумя лидерами избирательных списков, переговоры между Свободной демократической партией и нами. Социал-демократическая партия Германия уже пригласила (нас к переговорам). Мы уверены, что переговоры будут интересными. Рады предстоящим переговорам, готовимся к ним, готовы к ним", - заявил Хофрайтер перед заседанием новоизбранной фракции.
"Само собой разумеется, что мы будем говорить со всеми демократическими партиями, но более вероятно, что в конце придем к "Светофору" (коалиция названа по цветам составляющих ее партий – ред.). Аккуратно говоря, мы будем говорить со всеми", - сказал журналистам во вторник сопредседатель фракции "Союз 90/Зеленые" в бундестаге ФРГ старого созыва Антон Хофрайтер.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами - хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.
Игра на поражение: итоги выборов в бундестаг
© AP Photo / Lisa Leutner

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

Реакция сторонников Социал-демократической партии после выборов в парламент Германии
1 из 14

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

© AP Photo / Lisa Leutner
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц выступает в штаб-квартире партии в Берлине после выборов в Бундестаг
2 из 14

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

Жители Берлина на лужайке на площади Республики перед зданием Будестага в день выборов в парламент Германии
3 из 14

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Michaela Rehle

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

Мужчина в традиционном баварском костюме голосует на выборах в Бенедиктбойерн, Германия
4 из 14

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

© REUTERS / Michaela Rehle
© AP Photo / Martin Meissner

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

Канцлеру Ангеле Меркель преподносят традиционные имбирные пряники с надписью в преддверии всеобщих выборов в Германии в Аахене, Германия
5 из 14

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Arnd Wiegmann

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

Женщина в традиционном костюме голосует в Шварцвальде, Германия
6 из 14

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© AP Photo / Michael Probst

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

Люди выстраиваются в очередь перед избирательным участком в районе Моабит в Берлине, Германия
7 из 14

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и главный кандидат в канцлера Армин Лашет и его жена Сюзанна Лашет голосуют на всеобщих выборах в Ахене, Германия
8 из 14

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge
© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

Теледебаты после всеобщих выборов в Берлине, Германия
9 из 14

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow
© REUTERS / Christian Mang

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

Председатель партии зеленых, главный кандидат Анналена Баербок и со-лидер Роберт Хабек
10 из 14

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

© REUTERS / Christian Mang
© REUTERS / Christian Mang

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

Сторонники партии Зеленых после объявления результатов первого голосования на всеобщих выборах в Берлине, Германия
11 из 14

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

© REUTERS / Christian Mang
© AP Photo / Markus Schreiber

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

Женщина голосует на избирательном участке в Берлине, Германия
12 из 14

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Michaela Rehle

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

Разбор избирательных бюллетеней во время всеобщих выборов в Германии в Мюнхене, Германия
13 из 14

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

© REUTERS / Michaela Rehle
© AFP 2021 / John Macdougall

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

Сторонники и члены Христианско-демократического союза (ХДС) смотрят на результаты голосования в штаб-квартире Христианско-демократического союза в Берлине
14 из 14

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

© AFP 2021 / John Macdougall
1 из 14

После подсчета данных со всех округов выборы в бундестаг выигрывает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7 процента голосов.

© AP Photo / Lisa Leutner
2 из 14

Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц формально не является партийным главой, но послужной список и публичный образ сделали его лидером гонки. Эксперты сходятся во мнении, что у него больше всего шансов занять высокий пост.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
3 из 14

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал на выборах худший результат в истории, оказавшись на втором месте менее чем с 25 процентами голосов.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
4 из 14

Третье место занимают "Зеленые" с 14,8 процента, четвертое место — у Свободной демократической партии с 11,5 процента, "Альтернатива для Германии" — пятая (10,3 процента).

© REUTERS / Michaela Rehle
5 из 14

По итогам выборов будет сформирована коалиция во главе с новым канцлером, после назначения которого Ангела Меркель покинет пост.

© AP Photo / Martin Meissner
6 из 14

"Левые" не преодолели пятипроцентный барьер по партийным спискам, но получили три прямых мандата.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
7 из 14

Крупнейшая фракция будет у социал-демократов — 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" — из 118, "Свободных демократов" — из 92, "Альтернативы для Германии" — из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

© AP Photo / Michael Probst
8 из 14

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет признал, что партия показала неудовлетворительный результат, и заявил о готовности признать поражение.

© REUTERS / Pool/Thilo Schmuelge
9 из 14

Число депутатов бундестага после состоявшихся 26 сентября выборов вырастет с 709 до 735, в парламенте будет представлено шесть партий.

© REUTERS / Pool/Sebastian Gollnow
10 из 14

Для парламентского большинства необходимо 368 депутатов. Партиям-победителям предстоят коалиционные переговоры.

© REUTERS / Christian Mang
11 из 14

Коалиции большинства могут сформировать: СДПГ с ХДС/ХСС (402 голосов), СДПГ с "Зелеными" и "Свободными демократами" (426 голосов), ХДС/ХСС с "Зелеными" и "Свободными демократами" (406 голосов).

© REUTERS / Christian Mang
12 из 14

Коалиция левых партий, которая теоретически могла дать пространство для маневра СДПГ, практически невозможна — она набирает лишь 363 голоса и может стать правящей, только если ни один из кандидатов в канцлеры не получит большинства голосов.

© AP Photo / Markus Schreiber
13 из 14

Формально ограничений по срокам формирования коалиции нет.

© REUTERS / Michaela Rehle
14 из 14

В 2017 году коалиционные переговоры затянулись на 171 день, что стало рекордом для Германии.

© AFP 2021 / John Macdougall
 
ГерманияВ миреСоюз 90/ЗеленыеВыборы в парламент ГерманииХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Блинкен обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в Варшаве
05:39Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
05:17В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
04:46Михалков объяснил, почему российские фильмы не смогут получить "Оскар"
04:15Названы последствия постковидного синдрома
04:12На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
03:40Названо оптимальное время для будущей ежегодной вакцинации от COVID-19
03:35Эксперт назвала осенние угрозы для рубля
03:34Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
03:15Назван российский регион, который выиграет от высоких цен на газ в Европе
03:00В России выдвинули новую гипотезу об одном из базовых механизмов эволюции
02:30Поляки дали полтора дня на захват Варшавы Россией
02:15Эксперт рассказал, как действовать новичку на фондовом рынке
02:15В Роскачестве рассказали, как помочь телефону работать дольше
02:02NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
01:57Крупнейшие банки должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей
01:51КНДР подтвердила сообщения об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
01:40Разработчик "Булавы" запатентовал способ борьбы с лесными пожарами
01:39На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
01:30В РВИО рассказали, о чем боятся говорить украинские историки
Лента новостейМолния