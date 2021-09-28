11:39 28.09.2021 (обновлено: 20:48 28.09.2021)
В приемную первого вице-спикера Госдумы Мельникова пришла полиция
Полиция пришла в офис зампредседателя КПРФ Мельникова перед подачей исков по ДЭГ
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов рядом с приемной первого заместителя председателя ЦК КПРФ, первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова в Москве
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов утверждает, что полиция пришла с проверкой в приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ с исками по дистанционному электронному голосованию, тем самым срывая, по мнению коммунистов, подачу исков в суд.
"В момент, когда наши юристы собирались выходить с исками, к ним в офис, который находится в приемной вице-спикера ГД Ивана Ивановича Мельникова (Старый Толмачевский переулок, дом 17, строение 2), постучались сотрудники правоохранительных органов и потребовали открыть дверь с целью проверки. Пытаются сорвать подачу исков", — заявил РИА Новости Попов, который был членом предвыборного штаба московского горкома КПРФ.
Он отметил, что приемную блокировали со всех сторон, а в это время кандидаты ждут юристов у здания Пресненского суда.
Комментарием полиции РИА Новости не располагает.
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Ранее Попов говорил РИА Новости, что столичное отделение КПРФ 24 сентября подаст иск в суд на итоги онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Госдуму. Он отметил, что будет подано 15 исков на результаты ДЭГ от 15 кандидатов в одномандатных округах столицы, в каждом из которых два истца — сам кандидат и КПРФ. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сказал РИА Новости, что избирком пока не ознакомился с иском КПРФ, поводов сомневаться в итогах ДЭГ нет. В понедельник Пресненский суд Москвы получил первый из исков, он подан проигравшим кандидатом от КПРФ Михаилом Лобановым по участку, где он соперничал с ведущим телеканала "Россия 1" Евгением Поповым, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве — это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
ЦИК России на заседании принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.
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