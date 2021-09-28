https://ria.ru/20210928/peterburg-1752226582.html

Петербуржец продает через соцсеть три гравюры Сальвадора Дали

Петербуржец продает через соцсеть три гравюры Сальвадора Дали - РИА Новости, 28.09.2021

Петербуржец продает через соцсеть три гравюры Сальвадора Дали

Житель Петербурга за 100 миллионов рублей продает через соцсеть "ВКонтакте" три гравюры авторства Сальвадора Дали, на которые, по его словам, есть сертификаты... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T20:25

2021-09-28T20:25

2021-09-28T20:25

общество

санкт-петербург

сальвадор дали

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Житель Петербурга за 100 миллионов рублей продает через соцсеть "ВКонтакте" три гравюры авторства Сальвадора Дали, на которые, по его словам, есть сертификаты подлинности."Три подлинных гравюры невероятной красоты Сальвадора Дали большого размера. Изданы в 1971 году. Гравюры продаются только вместе… Имеются сертификаты подлинности на каждую из гравюр", - говорится в сообщении на сервисе объявлений "ВКонтакте".В объявлении указана стоимость в размере 100 миллионов рублей, однако продавец готов скорректировать цену. "По цене договоримся, пишите", - отмечается в объявлении.По заверениям продавца, эти гравюры, раскрашенные Дали акварелью и снабженные его собственноручными надписями, входят в сюиту "Посвящение Альбрехту Дюреру". На работах есть штампы и водяные знаки."Наши гравюры уникальны - это "Spécimen" (образец)… В продаже вы их нигде больше не найдете! Образцы даже на аукционах практически не встречаются", - утверждает продавец.Он уточнил РИА Новости, что гравюры приобретены на французском аукционе Cannes Enchères. "Спрос есть, конечно, это же сам Дали, (но) работы пока не проданы", - рассказал продавец.По его словам, продажа произведений искусства через интернет-ресурсы бесплатных объявлений оправданна, поскольку "везде есть разбирающиеся люди", как и на профильных форумах коллекционеров.

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общество, санкт-петербург, сальвадор дали, россия