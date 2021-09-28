https://ria.ru/20210928/pensionerka-1752166716.html

Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку на 500 тысяч рублей

Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 28.09.2021

Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку на 500 тысяч рублей

Полицейские задержали мигрантов, которые под предлогом ремонта кровли дачного дома забрали у пенсионерки 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T14:24

2021-09-28T14:24

2021-09-28T14:55

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Полицейские задержали мигрантов, которые под предлогом ремонта кровли дачного дома забрали у пенсионерки 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России в Ленинградской области задержали троих представителей кочевого народа в возрасте от 27 до 35 лет, являющихся гражданами одного из сопредельных государств. Поводом для этого послужило преступление, совершенное в отношении 68-летней пенсионерки", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мигранты предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района и взяли предоплату 500 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)."Как выяснилось, злоумышленники, обманув женщину, опасаясь задержания, сразу же уехали к себе на родину. Выждав некоторое время, они вернулись обратно, по оперативным данным, для продолжения своей противоправной деятельности", - говорится в сообщении.На данный момент все трое отпущены под подписку о невыезде.На видео, распространенном полицией, один из задержанных мигрантов говорит, что признает свою вину. "Должны были бабушке крышу сделать и не сделали", - говорит мужчина. После этого он рыдает и клянется, что сожалеет о своем проступке.

https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597846596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия