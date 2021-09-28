https://ria.ru/20210928/pensionerka-1752166716.html
Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку на 500 тысяч рублей
Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку на 500 тысяч рублей - РИА Новости, 28.09.2021
Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку на 500 тысяч рублей
Полицейские задержали мигрантов, которые под предлогом ремонта кровли дачного дома забрали у пенсионерки 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T14:24
2021-09-28T14:24
2021-09-28T14:55
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Полицейские задержали мигрантов, которые под предлогом ремонта кровли дачного дома забрали у пенсионерки 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России в Ленинградской области задержали троих представителей кочевого народа в возрасте от 27 до 35 лет, являющихся гражданами одного из сопредельных государств. Поводом для этого послужило преступление, совершенное в отношении 68-летней пенсионерки", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, мигранты предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района и взяли предоплату 500 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)."Как выяснилось, злоумышленники, обманув женщину, опасаясь задержания, сразу же уехали к себе на родину. Выждав некоторое время, они вернулись обратно, по оперативным данным, для продолжения своей противоправной деятельности", - говорится в сообщении.На данный момент все трое отпущены под подписку о невыезде.На видео, распространенном полицией, один из задержанных мигрантов говорит, что признает свою вину. "Должны были бабушке крышу сделать и не сделали", - говорит мужчина. После этого он рыдает и клянется, что сожалеет о своем проступке.
https://ria.ru/20210217/moshenniki-1597846596.html
https://ria.ru/20210521/moshenniki-1733268513.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия
14:24 28.09.2021 (обновлено: 14:55 28.09.2021)
Полиция задержала мигрантов, обманувших пенсионерку на 500 тысяч рублей
Полицейские в Ленобласти задержали мигрантов, обманувших пенсионерку на 500 тысяч рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости.
Полицейские задержали мигрантов, которые под предлогом ремонта кровли дачного дома забрали у пенсионерки 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу
и Ленинградской области
.
"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России в Ленинградской области задержали троих представителей кочевого народа в возрасте от 27 до 35 лет, являющихся гражданами одного из сопредельных государств. Поводом для этого послужило преступление, совершенное в отношении 68-летней пенсионерки", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мигранты предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района
и взяли предоплату 500 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
"Как выяснилось, злоумышленники, обманув женщину, опасаясь задержания, сразу же уехали к себе на родину. Выждав некоторое время, они вернулись обратно, по оперативным данным, для продолжения своей противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
На данный момент все трое отпущены под подписку о невыезде.
На видео, распространенном полицией, один из задержанных мигрантов говорит, что признает свою вину. "Должны были бабушке крышу сделать и не сделали", - говорит мужчина. После этого он рыдает и клянется, что сожалеет о своем проступке.