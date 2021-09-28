https://ria.ru/20210928/pedofil-1752068642.html

"Будут чаще убивать": ужесточат ли наказание для педофилов

"Будут чаще убивать": ужесточат ли наказание для педофилов - РИА Новости, 28.09.2021

"Будут чаще убивать": ужесточат ли наказание для педофилов

За последние месяцы в России совершено сразу несколько резонансных сексуальных преступлений в отношении детей. Депутаты предлагают отправлять педофилов в тюрьму РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T08:00

2021-09-28T08:00

2021-09-28T08:11

общество

в россии

дети

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Лидия Белькова, Святослав Петров. За последние месяцы в России совершено сразу несколько резонансных сексуальных преступлений в отношении детей. Депутаты предлагают отправлять педофилов в тюрьму пожизненно, однако с этим согласны не все: некоторые эксперты считают, что доказательства в таких делах часто слишком неоднозначны, из-за чего могут пострадать невиновные."Моя статья там — смертный приговор"Три года назад жизнь ростовского учителя физкультуры Вадима Шерстенникова превратилась в кошмар. Тренер и педагог с 25-летним стажем потерял работу, провел пять с половиной месяцев в СИЗО, потратил сотни тысяч на адвокатов. Черная полоса началась с того, что мать ученицы первого класса обвинила его в "насильственных действиях сексуального характера" (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК).В сентябре 2018-го Шерстенников вел обычный урок в "малом гимнастическом зале". Дети выполняли упражнения на гибкость. Вадим, как и положено, страховал первоклашек. Внезапно через пару дней его вызвали к следователю. Оказалось, учителя подозревают в уголовном преступлении в отношении малолетней ученицы — якобы во время упражнения он трогал ее в интимной зоне.Бывший учитель уверен — ученица просто не хотела ходить на физкультуру и оговорила его, не задумываясь о последствиях.Дело трижды прекращали разные следователи за отсутствием состава преступления из-за слабой доказательной базы. Однако потом появилась еще одна "жертва" — подружка первой девочки. Это утяжелило статью — следствие представило действия учителя уже как серийное преступление. Суд первой инстанции признал педагога виновным и приговорил к 13 годам строгого режима.По словам Шерстенникова, показания потерпевших постоянно менялись, а изначально об обстоятельствах преступления рассказывали мамы девочек, которые, само собой, не присутствовали на занятиях. Согласно материалам дела, пытаясь найти другие доказательства, следователи опросили 115 учеников — никто из них ничего странного или подозрительного в поведении педагога не видел. Но суд и следствие пришли к выводу, что "если (другие дети) не видели, это не значит, что этого не было".Пять месяцев учитель провел в СИЗО в ожидании апелляции. Сокамерники сразу предупредили, что с такой статьей в колонии "его казнят".Приговор в итоге отменили, а уголовное дело вернули в суд первой инстанции. Судья, по словам Шерстенникова, отказывает ему в дополнительном опросе потерпевших и проведении эксперимента по воссозданию событий того дня. Педагог уверен: это бы наглядно продемонстрировало, что он физически не мог совершить действия, которые ему инкриминируют.Оговор не воробейШерстенников — не единственный, кто оказался в такой ситуации. Например, 61-летнего москвича Сергея Жалобу в октябре 2020-го приговорили к 13 годам тюрьмы после рассказа двух пятиклассниц о том, как он якобы мастурбировал перед ними в подъезде. Позже оказалось, что девочки оговорили его, чтобы скрыть прогул, — встретив его в подъезде, они испугались и не пошли в школу. О ложных показаниях стало известно во время первого рассмотрения дела. Тем не менее Сергея признали виновным. В августе 2021-го вышестоящий суд отменил решение и материалы отправили на доследование. Преподавателя фортепиано из Москвы Константина Чавдарова (в 2017-м он получил звание "Учитель года") год назад осудили по 132-й статье. По версии обвинения, он трогал одну из учениц между ног во время занятий. В деле было много белых пятен, и доказательство строили на показаниях одного ребенка. Никто из учеников не рассказал о непристойном поведении педагога.Впрочем, тюрьма — еще не самое страшное следствие такой клеветы. В августе 2020 года в Верхней Пышме местные жители жестоко расправились с 48-летним мужчиной после того, как его оговорили девятилетний мальчик и трехлетняя девочка. Накануне погибший сидел с детьми по просьбе их родителей. Они сказали, что мужчина трогал их ниже пояса. Взрослые в ярости ворвались к нему домой, избили и изнасиловали трубой. В итоге от полученных травм он скончался, а убийц арестовали. Об обмане детей узнали уже после трагедии.Неисправимые педофилыВпрочем, вышеперечисленные случаи — скорее исключение. В большинстве уголовных дел о сексуальных преступлениях в отношении детей есть неопровержимые улики: показания незаинтересованных свидетелей, записи с камер наблюдения, физические травмы у потерпевших и, наконец, биологические следы преступника.По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая ссылается на информацию от МВД, только за 2020 год зафиксировали 15,8 тысячи подобных преступлений. К ответственности привлекли более семи тысяч человек. Почти половина — ранее судимы. Однако за реальными преступниками часто надзор фактически не ведут. И ничто не мешает педофилу вновь совершить преступление.Так произошло в Киселевске Кемеровской области, где двух десятилетних школьниц изнасиловал, а потом убил 41-летний Виктор Пестерников. Ранее он был судим за действия сексуального характера в отношении детей.Выйдя на свободу после десяти лет тюрьмы, Пестерников должен был находиться под присмотром силовиков до 2027 года. Его обязали три раза в месяц отмечаться в полицейском участке, запретили посещать массовые мероприятия, а также покидать жилье в ночное время. Предписания он нарушал. Теперь против местных полицейских возбудили дело о халатности.В мае 2021-го жертвой педофила-рецидивиста стала 12-летняя Анастасия Гужвина из поселка Большое Козино Нижегородской области. Сорокадевятилетний прежде не раз судимый мужчина встретил девочку в лесополосе, напал на нее и изнасиловал, а после убил. Несмотря на административный надзор, преступник свободно перемещался по региону.Пожизненные мерыНа фоне происшествия в Киселевске в России заговорили об ужесточении наказания для педофилов. Так, на сайте Change.org появилось сразу пять петиций, в которых требуют снять для таких преступников мораторий на смертную казнь или сажать их в тюрьму пожизненно.На втором варианте настаивают депутаты Госдумы и сенаторы, они уже внесли в нижнюю палату проект поправок. Один из авторов инициативы — председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн — убежден, что одобрение законопроекта не заставит себя ждать.Кроме того, сажать пожизненно депутаты предлагают в случае, если потерпевших двое или больше. Или если насильственные сексуальные действия сопряжены с другим тяжким или особо тяжким преступлением."Оговорила папу по просьбе мамы"Введение такого строгого наказания некоторые эксперты оценивают критически, невзирая на высокий уровень рецидивов. Например, по мнению правозащитника Алексея Федярова, это лишь усугубит ситуацию.Эксперт считает, что сама система расследования подобных преступлений несовершенна и от скамьи подсудимых не застрахованы даже невиновные."Порог доказываний по этим делам абсолютно размыт, — объясняет Федяров. — Бывает, что приходишь в СК с жертвами, а по заявлению выносят отказ, потому что есть лишь показания потерпевшей. Вместе с этим заводят десятки дел, в которых нет ничего, кроме путаных показаний. Бывают ситуации, когда девочка в суде объясняет, что оговорила папу по просьбе мамы. Есть дела, когда, судя по данным полиграфа, в словах ребенка обнаруживают признаки лжи. Но тем не менее такие материалы уходят в суд и людям выносят приговор. Поэтому дискуссии об ужесточении наказания или его либерализации имеют смысл только тогда, когда в стране развиты независимые следственные, судебные и экспертные системы. У нас же следователь и эксперт сидят через стенку и подчиняются одному начальнику".По мнению Федярова, есть и технические проблемы — хранение вещдоков и обработка улик.Большое заблуждениеВпрочем, пока законодатели говорят лишь о том, как контролировать преступников. Так, Хинштейн отмечает, что за педофилами нужно пристальнее наблюдать после освобождения. В частности, с помощью электронных браслетов."Но прежде чем такой закон внесут, мы должны будем его детально проработать как с точки зрения реализации, так и с точки зрения затрат", — замечает депутат.Детский омбудсмен Анна Кузнецова также предлагает создать реестр педофилов, установить за ними пожизненный административный надзор и запретить пользоваться интернетом.Кроме того, на законодательном уровне обсуждают вопрос обязательной химической кастрации преступников. Однако врачи считают, что мера не будет эффективной.Врач подчеркивает, что педофилия — не психическое, а поведенческое заболевание. Таких людей не ставят на учет, так как они чаще всего вменяемые, что подтверждает судебная практика."Они отдают отчет своим действиям, — объясняет Менделевич. — Поэтому принудительно лечить таких пациентов нельзя. Впрочем, лекарства в подобных случаях все равно не помогут. Медицинские препараты назначают, когда есть психопатологические симптомы. Влечение к детям к ним не относится. Необходима психотерапия и обучение навыкам управления собственным поведением, в частности сексуальным".Эксперт считает, что для профилактики преступлений необходимо дать педофилам возможность обращаться к психиатру анонимно. Сейчас такие граждане боятся, что врач сообщит об их склонностях в органы, поэтому не обращаются за помощью вовсе. При этом Менделевич уверен: у страдающих педофилией, которые постоянно наблюдаются у психотерапевта, есть шанс исправиться.

https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, в россии, дети