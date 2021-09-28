https://ria.ru/20210928/ottsovstvo-1752123514.html

Хочу быть хорошим отцом, но "нет времени". Что делать?

Хочу быть хорошим отцом, но "нет времени". Что делать? - РИА Новости, 28.09.2021

Хочу быть хорошим отцом, но "нет времени". Что делать?

Мужчина, который хочет быть вовлеченным в воспитание детей, сталкивается с разными страхами: женским отвержением (куда ты лезешь, иди зарабатывай деньги), страхом потери мужественности (один блогер выложил видео, где красит ногти своей дочери и нарвался на буллинг), неуверенностью в своих силах. Кто он - хороший отец и что делать чтобы им стать?

2021-09-28T11:00

2021-09-28T11:00

2021-09-28T12:21

это надолго

общество

семья

психология

подкаст

отцы и дети

воспитание детей

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Хочу быть хорошим отцом, но "нет времени". Что делать? Мужчина, который хочет быть вовлеченным в воспитание детей, сталкивается с разными страхами: женским отвержением (куда ты лезешь, иди зарабатывай деньги), страхом потери мужественности (один блогер выложил видео, где красит ногти своей дочери и нарвался на буллинг), неуверенностью в своих силах. Кто он - хороший отец и что делать чтобы им стать? audio/mpeg

Хочу быть хорошим отцом, но "нет времени". Что делать? Мужчина, который хочет быть вовлеченным в воспитание детей, сталкивается с разными страхами: женским отвержением (куда ты лезешь, иди зарабатывай деньги), страхом потери мужественности (один блогер выложил видео, где красит ногти своей дочери и нарвался на буллинг), неуверенностью в своих силах. Кто он - хороший отец и что делать чтобы им стать? audio/mpeg

Советы, которые помогут отцу в воспитании детей дают педагог, специалист по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор книг, отец 10-х детей Анатолий Гин и сооснователь школы осознанного родительства, мама троих детей Ольга Коровякова.02:30 Статистика вовлечения отцов в воспитание детей03:10 Кто такой отец и сколько его нужно в семье?05:30 "Самое важное образование – родительское"06:40 "Через легкость и шутку все дается легче"09:30 "Чтобы вовлечь мужчину в воспитание детей, нужно задолго до замужества решить выходить ли замуж за этого человека"13:00 Что такое осознанное мужское родительсво?14:20 Психологические роли отца и матери в жизни ребенка26:25 "Если не получается – продолжайте"26:30 "Самое главное средство воспитания и "поумнении" – просто вести диалог"28:50 Заботьтесь о том, чтобы ребенок видел вас с красивой стороныПартнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, психология, подкаст, отцы и дети, воспитание детей, аудио, сн_образование, социальный навигатор