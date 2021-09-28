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Facebook попросил об отсрочке штрафа из-за "технических проблем"
Facebook попросил об отсрочке штрафа из-за "технических проблем" - РИА Новости, 28.09.2021
Facebook попросил об отсрочке штрафа из-за "технических проблем"
Компания Facebook Inc попросила суд отсрочить оплату назначенного ей 26-миллионного штрафа из-за "технических проблем", данный вопрос рассмотрят в среду,... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T17:22
2021-09-28T17:37
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Компания Facebook Inc попросила суд отсрочить оплату назначенного ей 26-миллионного штрафа из-за "технических проблем", данный вопрос рассмотрят в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Facebook Inc 27.09.2021 года, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 миллионов рублей, назначенных постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, подали заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов", - рассказал собеседник агентства.В суде уточнили, что данные заявления мировой судебный участок рассмотрит в среду, 29 сентября.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
https://ria.ru/20210826/shtrafy-1747356413.html
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facebook, россия, технологии, москва
17:22 28.09.2021 (обновлено: 17:37 28.09.2021)
 
Facebook попросил об отсрочке штрафа из-за "технических проблем"

Facebook попросил суд в России отсрочить 26-миллионный штраф из-за "технических проблем"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Компания Facebook Inc попросила суд отсрочить оплату назначенного ей 26-миллионного штрафа из-за "технических проблем", данный вопрос рассмотрят в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Facebook Inc 27.09.2021 года, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 миллионов рублей, назначенных постановлениями мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, подали заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов", - рассказал собеседник агентства.
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В суде уточнили, что данные заявления мировой судебный участок рассмотрит в среду, 29 сентября.
Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
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Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
 
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