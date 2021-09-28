https://ria.ru/20210928/ostanina-1752216149.html

Источник: комитет по материнству в Госдуме возглавит Останина

Источник: комитет по материнству в Госдуме возглавит Останина - РИА Новости, 28.09.2021

Источник: комитет по материнству в Госдуме возглавит Останина

Председатель всероссийского женского союза "Надежда России" и глава аппарата КПРФ в Госдуме Нина Останина предположительно возглавит комитет по вопросам семьи,... РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:56

2021-09-28T18:56

2021-09-28T19:00

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Председатель всероссийского женского союза "Надежда России" и глава аппарата КПРФ в Госдуме Нина Останина предположительно возглавит комитет по вопросам семьи, женщин и детей, рассказали РИА Новости два источника в партии.Пост главы комитета хотела получить Останина, она является на данный момент основным кандидатом на пост его председателя, заявил источник агентства."Предполагается, что там (в комитете по делам семьи) будет Останина", - рассказал другой источник в КПРФ.Ранее источник агентства, близкий к руководству КПРФ, сообщил о том, что предполагается, что партия возглавит комитеты по делам материнства, Севера, аграрным вопросам, СНГ и гражданского общества.В Госдуме VII созыва комитет возглавляла депутат от КПРФ Тамара Плетнева, она оставит кабинет руководителя комитета после начала работы нижней палаты VIII созыва.

https://ria.ru/20210928/obraschenie-1752208284.html

https://ria.ru/20210928/gosduma-1752186492.html

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