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В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту
В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту - РИА Новости, 28.09.2021
В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту
Памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию могут установить в Киеве, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T18:54
2021-09-28T18:59
в мире
украина
киев
организация украинских националистов
великая отечественная война (1941-1945)
эдуард долинский
без срока давности
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию могут установить в Киеве, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.Посольство ФРГ на Украине в своем Facebook опубликовало ссылку на официальный сайт проекта, где опубликована интерактивная карта с адресами, по которым будут установлены такие камни и узнать имена людей, в честь которых появятся памятные знаки. На одной из меток по ул. Братской в Киеве указано имя и фото Владимира Багазия. В публикуемой там же биографии не указывается никакой информации о его причастности к расстрелам евреев во времена оккупации Киева."Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев", - объясняет Долинский.По его словам, Багазий вместе с другими членами ОУН* (запрещенная в России организация - ред.) - организатор украинской вспомогательной полиции Киева - одного из ключевых инструментов Холокоста и газеты "Украинское слово", призывавшей к убийству евреев. "Впоследствии был назначен бургомистром. Занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев. В 1942 году расстрелян нацистами", - добавил он."Камни преткновения" - это международный проект, призванный почтить память жертв нацизма.* Запрещенная в России организация
https://ria.ru/20210818/natsionalist-1746247512.html
https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html
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украина
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в мире, украина, киев, организация украинских националистов, великая отечественная война (1941-1945), эдуард долинский, без срока давности
18:54 28.09.2021 (обновлено: 18:59 28.09.2021)
 
В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту

Мэрия Киева планирует открыть памятный знак нацистскому коллаборанту Багазию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018
Церемония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию могут установить в Киеве, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"Внимание! К 80-летию Бабьего Яра, посольство Германии совместно с Украинским центром Холокоста и мэрией Киева открывают памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийства евреев Киева, члену ОУН*, бургомистру Киева в 1941-1942 годах", - написал Долинский в своем Facebook. По его словам, памятный знак собираются установить в рамках проекта "Камни преткновения".
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Посольство ФРГ на Украине в своем Facebook опубликовало ссылку на официальный сайт проекта, где опубликована интерактивная карта с адресами, по которым будут установлены такие камни и узнать имена людей, в честь которых появятся памятные знаки. На одной из меток по ул. Братской в Киеве указано имя и фото Владимира Багазия. В публикуемой там же биографии не указывается никакой информации о его причастности к расстрелам евреев во времена оккупации Киева.
"Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев", - объясняет Долинский.
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По его словам, Багазий вместе с другими членами ОУН* (запрещенная в России организация - ред.) - организатор украинской вспомогательной полиции Киева - одного из ключевых инструментов Холокоста и газеты "Украинское слово", призывавшей к убийству евреев. "Впоследствии был назначен бургомистром. Занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев. В 1942 году расстрелян нацистами", - добавил он.
"Камни преткновения" - это международный проект, призванный почтить память жертв нацизма.
* Запрещенная в России организация
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В миреУкраинаКиевОрганизация украинских националистовВеликая Отечественная война (1941-1945)Эдуард ДолинскийБез срока давности
 
 
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