https://ria.ru/20210928/natsizm-1752215853.html

В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту

В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту - РИА Новости, 28.09.2021

В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту

Памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию могут установить в Киеве, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T18:54

2021-09-28T18:54

2021-09-28T18:59

в мире

украина

киев

организация украинских националистов

великая отечественная война (1941-1945)

эдуард долинский

без срока давности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151838/44/1518384459_0:0:2896:1630_1920x0_80_0_0_cc38542b67a60cf59586951653996a09.jpg

КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию могут установить в Киеве, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.Посольство ФРГ на Украине в своем Facebook опубликовало ссылку на официальный сайт проекта, где опубликована интерактивная карта с адресами, по которым будут установлены такие камни и узнать имена людей, в честь которых появятся памятные знаки. На одной из меток по ул. Братской в Киеве указано имя и фото Владимира Багазия. В публикуемой там же биографии не указывается никакой информации о его причастности к расстрелам евреев во времена оккупации Киева."Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев", - объясняет Долинский.По его словам, Багазий вместе с другими членами ОУН* (запрещенная в России организация - ред.) - организатор украинской вспомогательной полиции Киева - одного из ключевых инструментов Холокоста и газеты "Украинское слово", призывавшей к убийству евреев. "Впоследствии был назначен бургомистром. Занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев. В 1942 году расстрелян нацистами", - добавил он."Камни преткновения" - это международный проект, призванный почтить память жертв нацизма.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20210818/natsionalist-1746247512.html

https://ria.ru/20210829/natsist-1747730991.html

https://ria.ru/20210128/nebenzya-1594894122.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, организация украинских националистов, великая отечественная война (1941-1945), эдуард долинский, без срока давности