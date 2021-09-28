18:54 28.09.2021 (обновлено: 18:59 28.09.2021)
В Киеве хотят установить памятный знак нацистскому коллаборанту
Мэрия Киева планирует открыть памятный знак нацистскому коллаборанту Багазию
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у мемориала памяти погибших в Бабьем Яру. 11 апреля 2018
КИЕВ, 28 сен - РИА Новости. Памятный знак нацистскому коллаборанту Владимиру Багазию могут установить в Киеве, заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"Внимание! К 80-летию Бабьего Яра, посольство Германии совместно с Украинским центром Холокоста и мэрией Киева открывают памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийства евреев Киева, члену ОУН*, бургомистру Киева в 1941-1942 годах", - написал Долинский в своем Facebook. По его словам, памятный знак собираются установить в рамках проекта "Камни преткновения".
Посольство ФРГ на Украине в своем Facebook опубликовало ссылку на официальный сайт проекта, где опубликована интерактивная карта с адресами, по которым будут установлены такие камни и узнать имена людей, в честь которых появятся памятные знаки. На одной из меток по ул. Братской в Киеве указано имя и фото Владимира Багазия. В публикуемой там же биографии не указывается никакой информации о его причастности к расстрелам евреев во времена оккупации Киева.
"Багазий был замбургомистра Киева и непосредственно участвовал в организации массового убийства евреев", - объясняет Долинский.
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По его словам, Багазий вместе с другими членами ОУН* (запрещенная в России организация - ред.) - организатор украинской вспомогательной полиции Киева - одного из ключевых инструментов Холокоста и газеты "Украинское слово", призывавшей к убийству евреев. "Впоследствии был назначен бургомистром. Занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев. В 1942 году расстрелян нацистами", - добавил он.
"Камни преткновения" - это международный проект, призванный почтить память жертв нацизма.
* Запрещенная в России организация