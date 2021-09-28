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Врач рассказал, почему нельзя терпеть насморк
Врач рассказал, почему нельзя терпеть насморк - РИА Новости, 28.09.2021
Врач рассказал, почему нельзя терпеть насморк
Заложенность носа из-за осеннего похолодания многими не воспринимается как проблема и просто игнорируется. Почему этого нельзя делать, объяснил в интервью радио РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T02:08
2021-09-28T02:08
2021-09-28T02:08
общество
здоровье - общество
иван лесков (врач)
насморк
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Заложенность носа из-за осеннего похолодания многими не воспринимается как проблема и просто игнорируется. Почему этого нельзя делать, объяснил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.Практически каждый россиянин осенью сталкивается с неприятным последствием дождливой и холодной погоды – с насморком. Даже если человек сам абсолютно здоров, симптомы этого заболевания непременно будут у кого-то, кто находится рядом с ним на работе или дома.Надеяться, что насморк пройдет сам, не следует. Если это недомогание игнорировать и не лечить, оно может привести к осложнениям, предупредил Иван Лесков.Однако ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов не стоит, продолжил врач. Тем более что они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. И чтобы не получить зависимость от этих препаратов, насморк надо лечить."Первое, что для этого нужно, – это промывать нос. Здесь к вашим услугам любые солевые растворы. Их много, они доступны. Также от отека с водянистыми выделениями вам очень помогут спрей или капли, содержащие интерферон. А если у вас зеленые выделения, то придется добавлять препараты с антибиотиками", – сказал Иван Лесков.Специалист может назначить эти лекарства после осмотра пациента, учитывая все особенности его состояния, заключил врач-отоларинголог в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210305/nasmork-1600002218.html
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общество, здоровье - общество, иван лесков (врач), насморк
Врач рассказал, почему нельзя терпеть насморк
Врач Лесков призвал россиян не игнорировать вызванный осенней погодой насморк
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.
Заложенность носа из-за осеннего похолодания многими не воспринимается как проблема и просто игнорируется. Почему этого нельзя делать, объяснил в интервью радио Sputnik
врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков
.
Практически каждый россиянин осенью сталкивается с неприятным последствием дождливой и холодной погоды – с насморком. Даже если человек сам абсолютно здоров, симптомы этого заболевания непременно будут у кого-то, кто находится рядом с ним на работе или дома.
Надеяться, что насморк пройдет сам, не следует. Если это недомогание игнорировать и не лечить, оно может привести к осложнениям, предупредил Иван Лесков.
"Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух – лобных, верхнечелюстных и др., – ред.), поскольку отек носа перекрывает пазухи", – сказал он.
Однако ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов не стоит, продолжил врач. Тем более что они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. И чтобы не получить зависимость от этих препаратов, насморк надо лечить.
"Первое, что для этого нужно, – это промывать нос. Здесь к вашим услугам любые солевые растворы. Их много, они доступны. Также от отека с водянистыми выделениями вам очень помогут спрей или капли, содержащие интерферон. А если у вас зеленые выделения, то придется добавлять препараты с антибиотиками", – сказал Иван Лесков.
Специалист может назначить эти лекарства после осмотра пациента, учитывая все особенности его состояния, заключил врач-отоларинголог в интервью радио Sputnik.