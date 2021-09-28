https://ria.ru/20210928/nasmork-1752094580.html

Врач рассказал, почему нельзя терпеть насморк

Врач рассказал, почему нельзя терпеть насморк - РИА Новости, 28.09.2021

Врач рассказал, почему нельзя терпеть насморк

Заложенность носа из-за осеннего похолодания многими не воспринимается как проблема и просто игнорируется. Почему этого нельзя делать, объяснил в интервью радио РИА Новости, 28.09.2021

2021-09-28T02:08

2021-09-28T02:08

2021-09-28T02:08

общество

здоровье - общество

иван лесков (врач)

насморк

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Заложенность носа из-за осеннего похолодания многими не воспринимается как проблема и просто игнорируется. Почему этого нельзя делать, объяснил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.Практически каждый россиянин осенью сталкивается с неприятным последствием дождливой и холодной погоды – с насморком. Даже если человек сам абсолютно здоров, симптомы этого заболевания непременно будут у кого-то, кто находится рядом с ним на работе или дома.Надеяться, что насморк пройдет сам, не следует. Если это недомогание игнорировать и не лечить, оно может привести к осложнениям, предупредил Иван Лесков.Однако ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов не стоит, продолжил врач. Тем более что они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. И чтобы не получить зависимость от этих препаратов, насморк надо лечить."Первое, что для этого нужно, – это промывать нос. Здесь к вашим услугам любые солевые растворы. Их много, они доступны. Также от отека с водянистыми выделениями вам очень помогут спрей или капли, содержащие интерферон. А если у вас зеленые выделения, то придется добавлять препараты с антибиотиками", – сказал Иван Лесков.Специалист может назначить эти лекарства после осмотра пациента, учитывая все особенности его состояния, заключил врач-отоларинголог в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210305/nasmork-1600002218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, иван лесков (врач), насморк