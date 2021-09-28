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Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите - РИА Новости, 28.09.2021
Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите
Международная группа ученых составила список 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите, топ-20 полностью занят отработавшими вторыми ступенями... РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T03:35
2021-09-28T03:35
снг
российская академия наук
космос - риа наука
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Международная группа ученых составила список 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите, топ-20 полностью занят отработавшими вторыми ступенями собиравшихся на Украине ракет "Зенит", следует из совместной статьи ученых, которая будет представлена на Международном конгрессе астронавтики в ОАЭ в октябре.В статье, с которой удалось ознакомиться РИА Новости, идет речь об объектах, которые представляют наибольший потенциальный риск образования мусора и могут снизить этот риск, если будут удалены с орбиты.Ученые, среди которых в том числе упомянуты российские специалисты, распределили космический мусор по ранжиру. В качестве факторов оценки опасности были выбраны: масса конкретного объекта космического мусора, частота встреч с другими объектами, время существования на орбите и дистанция до работающих спутников.В итоге в списке из 50 объектов первые 20 строк заняли вторые ступени ракет "Зенит-2", которые ранее делали на Украине из российских комплектующих. Последние 10 строк занимают ступени ракет "Космос-3М", производившихся в России. В итоге на страны СНГ приходится 43 объекта из 50 самых опасных. При этом речь идет о старых запусках, произведенных с 1974 по 2004 год.Другой список из 70 потенциально наиболее опасных объектов составили сотрудники Миланского технического университета. В этом списке первые два десятка позиций занимают вторые ступени ракет "Зенит-2", в середине списка много советских/российских спутников типа "Космос". Практически всю вторую половину рейтинга занимают космические аппараты Европейского космического агентства."Проблема космического мусора еще не настолько овладела умами общественности по сравнению с темой загрязнения окружающей среды и вопросами загрязнения киберпространства и пока остается больше предметом обсуждения на экспертном уровне. Однако проблема космического мусора может стать как причиной, так и следствием в триединой угрозе человечеству вместе с упомянутыми выше. Под "триединой проблемой" понимается угроза жизнедеятельности человечества в результате неконтролируемого процесса в области индустриального развития, цифровизации и загрязнения космического пространства", - прокомментировал РИА Новости данные зарубежных ученых член Совета РАН по космосу, генеральный директор ООО "СР климатическая мониторинговая система" (входит в корпорацию Success Rockets) Валентин Уваров.Он отметил, что неконтролируемое увеличение космического мусора на околоземной орите создает угрозу современной человеческой цивилизации – применению спутниковых технологий в повседневной жизни. С помощью космических аппаратов работает телевидение, спутниковая телефония, обеспечивается навигация транспорта и безопасность мореплавания, ведется мониторинг погоды и предупреждение катастроф. "Без космической составляющей сейчас уже невозможно представить действия вооруженных сил", - отметил эксперт.Уваров призвал обратить внимание и на проблему отсутствия контроля и управления движением в космосе по аналогии с организацией авиационного движения в воздушном пространстве.
https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729022928.html
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снг, российская академия наук, космос - риа наука
03:35 28.09.2021
 
Международная группа ученых составила рейтинг опасных объектов на орбите

Собиравшиеся на Украине ракеты "Зенит" возглавили список опасного космического мусора

© Depositphotos / Petrovich99Космический мусор на околоземной орбите
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Depositphotos / Petrovich99
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Международная группа ученых составила список 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите, топ-20 полностью занят отработавшими вторыми ступенями собиравшихся на Украине ракет "Зенит", следует из совместной статьи ученых, которая будет представлена на Международном конгрессе астронавтики в ОАЭ в октябре.
В статье, с которой удалось ознакомиться РИА Новости, идет речь об объектах, которые представляют наибольший потенциальный риск образования мусора и могут снизить этот риск, если будут удалены с орбиты.
Ученые, среди которых в том числе упомянуты российские специалисты, распределили космический мусор по ранжиру. В качестве факторов оценки опасности были выбраны: масса конкретного объекта космического мусора, частота встреч с другими объектами, время существования на орбите и дистанция до работающих спутников.
В итоге в списке из 50 объектов первые 20 строк заняли вторые ступени ракет "Зенит-2", которые ранее делали на Украине из российских комплектующих. Последние 10 строк занимают ступени ракет "Космос-3М", производившихся в России. В итоге на страны СНГ приходится 43 объекта из 50 самых опасных. При этом речь идет о старых запусках, произведенных с 1974 по 2004 год.
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Другой список из 70 потенциально наиболее опасных объектов составили сотрудники Миланского технического университета. В этом списке первые два десятка позиций занимают вторые ступени ракет "Зенит-2", в середине списка много советских/российских спутников типа "Космос". Практически всю вторую половину рейтинга занимают космические аппараты Европейского космического агентства.
"Проблема космического мусора еще не настолько овладела умами общественности по сравнению с темой загрязнения окружающей среды и вопросами загрязнения киберпространства и пока остается больше предметом обсуждения на экспертном уровне. Однако проблема космического мусора может стать как причиной, так и следствием в триединой угрозе человечеству вместе с упомянутыми выше. Под "триединой проблемой" понимается угроза жизнедеятельности человечества в результате неконтролируемого процесса в области индустриального развития, цифровизации и загрязнения космического пространства", - прокомментировал РИА Новости данные зарубежных ученых член Совета РАН по космосу, генеральный директор ООО "СР климатическая мониторинговая система" (входит в корпорацию Success Rockets) Валентин Уваров.
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Он отметил, что неконтролируемое увеличение космического мусора на околоземной орите создает угрозу современной человеческой цивилизации – применению спутниковых технологий в повседневной жизни. С помощью космических аппаратов работает телевидение, спутниковая телефония, обеспечивается навигация транспорта и безопасность мореплавания, ведется мониторинг погоды и предупреждение катастроф. "Без космической составляющей сейчас уже невозможно представить действия вооруженных сил", - отметил эксперт.
Уваров призвал обратить внимание и на проблему отсутствия контроля и управления движением в космосе по аналогии с организацией авиационного движения в воздушном пространстве.
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